Marinha dos EUA testa pela primeira vez arma a laser contra míssil de cruzeiro Sistema Helios combina um feixe de luz de alta energia com um dispositivo de desorientação óptica Internacional|Do R7 04/02/2025 - 10h56 (Atualizado em 04/02/2025 - 12h48 )

Testes com o novo sistema vão continuar neste ano Divulgação/Departamento de Defesa dos EUA

A Marinha dos Estados Unidos realizou, no final de 2024, um teste bem-sucedido do sistema de armas a laser Helios contra um míssil de cruzeiro representativo de ameaça. O teste ocorreu a partir do contratorpedeiro USS Preble e faz parte de um esforço mais amplo para avançar nas tecnologias de energia direcionada e fortalecer as capacidades de defesa da frota.

Este teste marcou o primeiro enfrentamento do sistema Helios com um alvo aéreo, um marco importante para o programa de armas de laser da Marinha. O sistema combina um laser de alta energia com um dispositivo de desorientação óptica, projetado para enfrentar ameaças de forma mais eficiente e precisa.

O relatório anual de 2024 da Diretoria de Testes e Avaliações informou que o Centro de Contramedidas forneceu apoio ao teste, coletando imagens para validar o desempenho do sistema. A verificação incluiu a avaliação do Helios em um drone, um passo essencial para garantir a eficácia do sistema em combate.

USS Preble firing a HELIOS laser weapon. pic.twitter.com/z7iLk0uylt — Ashton Forbes (@JustXAshton) February 3, 2025

A Marinha dos EUA planeja testar o Helios contra um míssil de cruzeiro antinavio, ainda neste ano, como parte do programa Helcap, que visa desenvolver uma plataforma de laser de 300+ kilowatts para a frota.

A integração do Helios em mais navios está nos planos futuros, à medida que a pesquisa sobre armas a laser avança para fornecer uma defesa mais eficaz e de baixo custo.

Com a continuidade do desenvolvimento e dos testes, a Marinha dos EUA busca modernizar suas capacidades de defesa, com o objetivo de usar lasers para neutralizar ameaças no mar com maior precisão e rapidez.