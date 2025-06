Capivara ‘late’ e pula em lago como se fosse um cachorro para fugir de onça no MS

Uma capivara foi flagrada “latindo” em uma fazenda do Pantanal Sul de Miranda, no Mato Grosso do Sul . O som emitido pelo animal é similar ao de um cachorro e chamou atenção de quem viu as imagens, capturadas na última semana pela bióloga Paula Ojeda e divulgadas nas redes sociais.



O barulho também foi capaz de assustar uma onça que estava à espreita. O felino observava os passos da capivara para se alimentar, mas desistiu da caçada logo depois do latido e do pulo que o roedor deu no lago.



Segundo a bióloga responsável pelos registros, o “latido” é o som que as capivaras emitem para servir de alerta para as outras integrantes do grupo.