Mark Carney é eleito líder do Partido Liberal e novo premiê do Canadá Escolha ocorre em meio à disputa tarifária com os Estados Unidos Internacional|Do Estadão Conteúdo 09/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 09/03/2025 - 20h05 )

Mark Carney é o novo primeiro-ministro do Canadá Reprodução/Instagram @markjcarney - 08.03.2025

Mark Carney, ex-presidente dos bancos centrais da Inglaterra e do Canadá, foi escolhido neste domingo (9), como o novo líder do Partido Liberal e primeiro-ministro do Canadá. Ele sucederá Justin Trudeau, que renunciou ao cargo no dia 6 de janeiro.

Carney venceu a disputa com 85,9% dos votos.

Ele concorreu contra Chrystia Freeland, ex-ministra das Finanças e vice-primeira-ministra (8% dos votos); Karina Gould, que foi líder da Câmara (3,2% dos votos); e Frank Baylis, ex-membro do parlamento (3% dos votos).

As informações foram divulgadas no período da noite (de Brasília) deste domingo durante transmissão ao vivo do Partido Liberal.