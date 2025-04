Menina de 10 anos é sequestrada por homem que conheceu em jogo online nos EUA Sujeito de 27 anos foi detido no último domingo e é acusado conduta sexual ilegal com menor de idade Internacional|Do R7 18/04/2025 - 17h00 (Atualizado em 18/04/2025 - 17h00 ) twitter

A polícia de Kern mantém o suspeito detido sob pagamento de fiança Kern County Sheriff

Um homem da Califórnia (EUA) foi preso por sequestrar uma menina de 10 anos com quem mantinha contato por meio das plataformas online Roblox e Discord. O acusado, Matthew Macatuno Naval, de 27 anos, foi detido no último domingo (13) e enfrenta acusações de sequestro e conduta sexual ilegal com menor de idade, conforme informado pelo Departamento de Polícia do Condado de Kern.

O desaparecimento da criança foi registrado no domingo, após sua família, residente em Taft, Califórnia, informar às autoridades que ela havia sumido. Durante as investigações, os policiais descobriram que a menina vinha se comunicando com Naval por aplicativos de mensagens integrados aos jogos, o que levou à suspeita de sequestro.

As pistas indicaram que a garota e Naval estavam na região de Elk Grove, a mais de 400 quilômetros de Taft. As autoridades de Kern entraram em contato com a polícia local de Elk Grove, que conseguiu localizar a menina ainda no domingo à tarde, encerrando a busca com sucesso.

‌



Após o resgate, Naval foi preso e inicialmente detido no Condado de Sacramento, sendo depois transferido para o Condado de Kern, onde permanece detido sob fiança de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,4 milhão). Ele deverá comparecer ao tribunal na próxima semana para responder às acusações.

‌



O caso levantou novamente a preocupação com a segurança de crianças na internet. As autoridades locais enfatizaram o risco representado por jogos e aplicativos com funcionalidades de mensagens, como Roblox e Discord, alertando os pais sobre a importância de monitorar as atividades digitais de seus filhos.

‌



A empresa Roblox, frequentemente criticada por casos semelhantes, ainda não se pronunciou sobre o incidente. Seu CEO, Dave Baszucki, declarou anteriormente à BBC que a empresa monitora conteúdos ofensivos e colabora com as autoridades quando necessário, afirmando que “mesmo um único caso grave já é demais”.

