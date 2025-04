Análise: Estados Unidos precisam negociar novas tarifas com Japão e Coreia do Sul para afastar China

“Os Estados Unidos estão procurando se adiantar, rever suas posições e tentar negociar acordos mais prósperos para todos os lados”, afirma Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, em conversa com o Conexão Record News desta quinta-feira (17).



Segundo Pasquarelli, o Japão e a Coreia do Sul são dois fortes aliados americanos, que exportam muito para os Estados Unidos, principalmente no setor automotivo. Para o especialista, a implementação das taxas abriu espaço para a China se aproximar dos maiores aliados americanos, que agora precisa negociar acordos favoráveis para afastar Pequim.



As tropas americanas na Coreia do Sul e no Japão devem fazer parte das negociações tarifárias com o governo dos EUA. Em publicações nas redes sociais, Donald Trump afirmou que o compartilhamento de defesa faria parte das discussões.



Nesta quarta-feira (17), um representante sul-coreano disse que, embora Washington não tenha proposto renegociar o acordo de medidas especiais, Seul está se preparando para todos os cenários. O assunto também foi abordado durante a visita de autoridades japonesas aos Estados Unidos.



A Coreia do Sul tem cerca de 28 mil soldados americanos, enquanto o Japão abriga cerca de 50 mil. As duas nações dependem do sistema nuclear americano para se proteger contra China, Rússia e a Coreia do Norte. Apesar da afirmação de Trump , Tóquio e Seul tentam manter as negociações de comércio e segurança separadas.