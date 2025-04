Menina de 14 anos é atacada por leão e encontrada morta em rio no Quênia Apesar de ser cercado por três lados, o parque ecológico permite que os animais selvagens se desloquem por regiões próximas à cidade Internacional|Do R7 20/04/2025 - 20h34 (Atualizado em 20/04/2025 - 20h34 ) twitter

O Parque Nacional de Nairóbi é conhecido por abrigar animais selvagens e por ser próximo a cidade Reprodução/Instagram/@Nairobi_national_park

Uma menina de 14 anos morreu após não resistir aos ferimentos provocados por um ataque de leão, no último sábado (19), nos arredores da capital, Nairóbi. A morte da garota foi confirmada neste domingo (20) pelo Serviço de Vida Selvagem do Quênia (KWS).

O ataque ocorreu no sábado, em uma fazenda localizada ao sul do Parque Nacional de Nairóbi. De acordo com o comunicado do KWS, outra adolescente presenciou o ataque e alertou as autoridades da região.

Em comunicado o serviço de Vida Selvagem do Quênia, os guardas seguiram os rastros de sangue até o rio Mbagathi, e encontraram os restos mortais da menina.

“Os guardas e equipes de resposta do KWS foram rapidamente mobilizados e seguiram manchas de sangue até o rio Mbagathi, onde o corpo da menina foi encontrado com ferimentos na região lombar”, disse.

‌



O comunicado também afirmou que foi montada uma armadilha para capturar o leão, e que equipes foram desdobradas para vasculhar a área, junto com medidas adicionais de segurança. Porém o animal não foi encontrado.

“O leão não foi avistado no local”, acrescentou.

‌



Parque de Animais Selvagens

O Parque Nacional de Nairóbi é conhecido por abrigar animais selvagens e por sua proximidade com a cidade. Entre as espécies presentes estão leões, búfalos, girafas, leopardos e guepardos.

Localizado aproximadamente cerca de 10 km do centro da capital queniana, o parque é um dos poucos no mundo onde se pode avistar grandes predadores tendo arranha-céus como parte da vista.

‌



Embora o parque seja cercado em três lados, permanece aberto ao sul para permitir a migração dos animais.

Outro ataque fatal

O ataque do leão à menina ocorreu um dia após outro encontro fatal com animal selvagem no país.

De acordo com o Serviço de Vida Selvagem do Quênia (KWS), um elefante matou um homem de 54 anos em uma floresta no condado de Nyeri, a cerca de 130 km ao norte de Nairóbi.

O homem morreu por conta dos graves ferimentos no tórax, costelas fraturadas e traumas internos causados pelo ataque.

Em entrevista à CNN, O gerente sênior de Comunicações Corporativas do KWS, Paul Udoto, relatou que ambos os ataques podem ser atribuídos ao crescimento da cidade e à invasão humana dos habitats da vida selvagem.

“O KWS expressa suas mais sinceras condolências às famílias enlutadas e continua a trabalhar em estreita colaboração com as forças de segurança locais e as comunidades para melhorar a segurança das pessoas que vivem próximas a áreas protegidas de vida selvagem”, finalizou.

