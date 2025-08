Menino é atacado por polvo em visita a aquário nos EUA Em vídeos publicados no TikTok, mãe da criança afirmou que não recebeu assistência adequada do aquário após o incidente Internacional|Do R7 01/08/2025 - 20h43 (Atualizado em 01/08/2025 - 20h44 ) twitter

Internautas questionaram por que um polvo estava em um espaço interativo com visitantes Reprodução/TikTok

Um menino de seis anos foi atacado por um polvo gigante do Pacífico durante uma visita ao Aquário de San Antonio, no Texas, no mês passado. O animal, que estava em um tanque de toque, agarrou o braço da criança por cerca de cinco minutos, deixando hematomas em forma de ventosa que chegaram até o ombro. Segundo a mãe, Britney Taryn, foi necessário o esforço de três funcionários para soltar o animal.

#AquariumStory #AnimalBondGoneWrong #OctopusBehavior #SeaLife #AnimalInstinct #MarineBiology #ParentingTikTok ♬ original sound - Britney Taryn @britneytaryn My son has visited the same octopus every week for 3 years. She always loved him until today, when she tried to pull him into the tank. It took 3 aquarium employees to get her off. Was it affection? Recognition? Or something more dangerous? We thought it was a sweet animal bond… until it left bruises. And when we walked back later, she changed color the second she saw him. 🎥 Watch til the end. 💬 Tell me: Was this love or a warning sign? 🧠 Octopus experts, weigh in. #Octopus

Em vídeos publicados no TikTok, Taryn afirmou que não recebeu retorno adequado do aquário após o incidente e relatou que um funcionário minimizou a situação, chamando as marcas de “beijos de polvo”. Ainda de acordo com ela, embora a espécie seja venenosa, raramente morde. No entanto, o funcionário explicou que o animal tem força suficiente para mover objetos ou pessoas de até 317 quilos, o que levantou preocupações sobre a segurança de crianças próximas ao tanque.

O caso gerou repercussão nas redes sociais, com internautas questionando por que um polvo dessa espécie estava em um espaço interativo com visitantes e alertando para o risco de ferimentos ou afogamento. Moradores da região também lembraram que o aquário pertence a Christy Covino, esposa de Ammon Covino, condenado por tráfico de animais selvagens e ex-proprietário de outras atrações que enfrentaram controvérsias.

