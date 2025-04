Idoso de 84 anos morre após ataque de cachorro e ação policial com 19 tiros no animal O dono do animal, um homem de 30 anos, já havia sido acusado de crimes relacionados a cães perigosos Internacional|Do R7 01/04/2025 - 21h35 (Atualizado em 01/04/2025 - 21h35 ) twitter

John McColl foi descrito como um pai, avô e bisavô muito amado Divulgação/Cheshire Constabulary

Um idoso de 84 anos morreu após ser atacado por um cão da raça American Bully XL em Warrington, na Inglaterra. John McColl foi atacado enquanto caminhava para casa em 24 de fevereiro.

Policiais foram acionados imediatamente e precisaram disparar 19 tiros para conter o animal. Gravemente ferido, McColl foi socorrido e levado ao hospital, onde permaneceu internado por cinco semanas. Apesar dos esforços médicos, ele faleceu no domingo (30), às 13h40 (horário local).

A família do idoso divulgou um comunicado emocionado, destacando sua luta pela vida e agradecendo o apoio das equipes de emergência e da comunidade local. “Ele lutou muito, mas decidiu que não podia mais continuar. Sentiremos sua falta imensamente”, declarou a família.

O dono do animal, um homem de 30 anos, morador de Warrington, já havia sido acusado de crimes relacionados a cães perigosos em decorrência do incidente. O Serviço de Promotoria da Coroa (CPS) avalia agora possíveis alterações nas acusações.

A Polícia de Cheshire justificou o uso da força letal contra o animal, afirmando que o tamanho e a ferocidade da raça representavam um risco significativo. “Foram necessários 19 disparos para neutralizar a ameaça e garantir a segurança pública”, afirmou um porta-voz da corporação.

O inspetor-detetive Simon Mills ressaltou a gravidade do ataque e a dor da família da vítima. “Ele suportou um sofrimento inimaginável. É impossível compreender o impacto desse incidente sobre seus entes queridos”, disse o oficial.

