Réplica do navio Santa Maria, de Cristóvão Colombo, chega a Londres para exposição histórica

Uma réplica do clássico navio Santa Maria, que fazia parte da frota de Cristóvão Colombo , entrará em exposição em Londres. A embarcação é inspirada em um dos três navios utilizados pela tripulação de Colombo na expedição realizada em 1492, conhecida popularmente como o “descobrimento” da América .



Com 28 metros de comprimento, a réplica foi construída pela Fundação Naval Vitória, uma organização sem fins lucrativos. Mantendo o projeto original, o navio foi erguido com materiais diversos — em sua maior parte, madeira de carvalho.



Além do corpo principal, a reprodução traz detalhes fiéis à época, como canhões, diários de bordo, lanternas e lemes.