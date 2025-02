Coreia do Norte utiliza confronto na Ucrânia para aprimorar tecnologias balísticas

Funcionários de alto escalão do governo ucraniano afirmam os mísseis norte-coreanos disparados pela Rússia estão ficando mais precisos. Segundo fontes de Kiev, o país asiático está utilizando o campo de batalha no leste europeu para aprimorar tecnologias balísticas. Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (6), Vitélio Brustolin, professor de relações internacionais na Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, afirmou que o envolvimento da Coreia do Norte em uma guerra no centro da Europa é “muito sério”.



“Além de enviar soldados para uma guerra na Europa, Kim Jong-un vem recebendo equipamento militar da Rússia, com o qual faz testes nas águas territoriais do Japão, ameaça o tempo todo bombardear a Coreia do Sul e ameaça atacar os Estados Unidos”, pontuou o especialista.