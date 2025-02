Trump diz que se dá bem com Kim Jong-un e EUA terá relações com Coreia do Norte; entenda Comentários aumentam expectativa para possível retomada da diplomacia com a ditadura norte-coreana Internacional|Do R7 07/02/2025 - 19h54 (Atualizado em 07/02/2025 - 20h06 ) twitter

Em seu primeiro mandato, Donald Trump se encontrou com Kim Jong-un Reprodução/ Record News - 27.11.2024

O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira (7) que os EUA manterão relações com a Coreia do Norte e que se dá bem com o ditador Kim Jong-un.

“Teremos relações com a Coreia do Norte, com Kim Jong-un”, disse Trump em uma entrevista coletiva com o primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba, na Casa Branca.

Por que a declaração de Trump é importante?

Seus comentários aumentaram as expectativas para a potencial retomada de sua diplomacia com Kim Jong-un. Durante uma entrevista à Fox News no mês passado, o presidente disse que entrará em contato com o ditador norte-coreano novamente, chamando-o de “cara inteligente”.

Na entrevista desta sexta-feira, Trump também afirmou que tinha “um bom relacionamento” com Kim Jong-un.

‌



“Eu acho que é um grande trunfo para todos que eu me dê bem com ele. Quer dizer, eu me dou bem com ele, ele se dá bem comigo. E isso é uma coisa boa, não uma coisa ruim”, disse Trump.

Trump e Kim Jong-un já se encontraram?

Trump foi o primeiro presidente dos EUA a pisar em território norte-coreano em 2019. Como parte das negociações com Pyongyang sobre seus programas de mísseis nucleares e balísticos, ele se encontrou com Kim Jong-un na zona desmilitarizada que separa a Coreia do Norte e a Coreia do Sul.

‌



Desde então, a Coreia do Norte realizou uma série de testes nucleares e de mísseis, incluindo o que afirma ter sido o lançamento bem-sucedido de um míssil balístico intercontinental de combustível sólido em 2023.

O que esperar da diplomacia com a Coreia do Norte?

Trump afirmou na entrevista desta sexta-feira que, com seus laços com Kim Jong-un cultivados por meio de sua diplomacia pessoal com o ditador durante seu primeiro mandato, um conflito não surgiu.

‌



O presidente norte-americano continuou dizendo que se ele puder ter tais relações com outros líderes em partes desafiadoras do mundo, isso seria um “tremendo trunfo para o mundo”.

O presidente também disse que “parou a guerra” e que, se não tivesse vencido a eleição presidencial, as pessoas teriam “acabado em uma situação muito ruim”.