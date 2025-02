Ministro da Nova Zelândia renuncia após tocar em funcionário durante bate-boca Ex-titular da pasta do comércio acumula polêmicas envolvendo casos de embriaguez e ofensas Internacional|Do R7 24/02/2025 - 18h33 (Atualizado em 24/02/2025 - 18h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A saída de Bayly ocorre em um momento delicado para o governo conservador do primeiro-ministro Christopher Luxon Reprodução/Instagram - andrewbaylymp

O ministro do Comércio e Assuntos do Consumidor da Nova Zelândia, Andrew Bayly, renunciou ao cargo nesta segunda-feira (24) após admitir ter colocado a mão no braço de um funcionário durante uma discussão acalorada. Apesar da renúncia, Bayly permanece como membro do parlamento e disse estar comprometido em continuar servindo seu eleitorado.

Bayly reconheceu que seu comportamento foi “autoritário” e afirmou estar profundamente arrependido. “Levei a discussão longe demais e coloquei a mão no braço deles, o que foi inapropriado”, declarou a jornalistas.

Este é o segundo pedido de desculpas do ex-ministro por sua conduta com funcionários. Em outubro de 2024, durante uma visita a uma empresa, Bayly foi acusado por um trabalhador de ter bebido, xingado e chamado-o de “perdedor”, chegando a fazer um gesto de “L” na testa. O então ministro negou estar embriagado na ocasião e afirmou que seus comentários foram feitos de “maneira bem-humorada”.

Apesar da renúncia, Bayly permanecerá como membro do parlamento e disse estar comprometido em continuar servindo seu eleitorado.

‌



Pressão sobre o governo

A saída de Bayly ocorre em um momento delicado para o governo conservador do primeiro-ministro Christopher Luxon, que assumiu em novembro de 2023 e enfrenta queda nas pesquisas de popularidade. As principais queixas da população se concentram no aumento do custo de vida e as sucessivas crises envolvendo ministros.

Luxon confirmou que o incidente ocorreu em 18 de fevereiro e que aceitou a renúncia na sexta-feira (21), mas adiou o anúncio para permitir que Bayly informasse sua família e equipe. “Acho que lidamos com isso de maneira bastante ágil”, afirmou o premiê.

‌



O primeiro-ministro ainda disse que Bayly reconheceu que as ações “ficaram muito aquém das expectativas que ele estabeleceu para si mesmo”. Apesar da demissão, Luxon elogiou o trabalho de Bayly como ministro e não descartou um possível retorno ao governo. “Nunca diga nunca”, declarou.

Bayly foi substituído no Ministério do Comércio por Scott Simpson, que anteriormente era responsável pela interlocução partidária no parlamento.