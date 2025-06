Morte de inglesa esmagada por guarda-roupa segue sem explicações após três anos Família da jovem aguarda a conclusão das investigações iniciadas em 2022 Internacional|Do R7 04/06/2025 - 13h23 (Atualizado em 04/06/2025 - 13h38 ) twitter

Chloe Haynes morreu após ter a traqueia esmagada pelo móvel Reprodução/Redes Sociais

Três anos após a morte de Chloe Haynes, de 21 anos, o caso permanece sem conclusão. A jovem foi encontrada morta no quarto de um hotel em Liverpool, no Reino Unido, em setembro de 2022, após ser esmagada por um guarda-roupa.

A investigação, conduzida pelo departamento de Saúde Ambiental do Conselho Municipal de Liverpool, ainda está em andamento.

Chloe viajou a Liverpool para participar da festa de noivado de colegas de trabalho, no Norte de Gales. Segundo relatos da mãe, Nicola Williams, a filha havia consumido bebidas alcoólicas na noite anterior e foi levada por um amigo de volta ao hotel. O colega saiu novamente e, ao retornar, encontrou Chloe caída sob o móvel.

De acordo com a versão apresentada pela família, a jovem teria se confundido ao acordar e aberto a porta do guarda-roupa acreditando ser a saída do quarto ou o banheiro. O guarda-roupa caiu sobre ela, provocando a morte por esmagamento da traqueia.

‌



A polícia prendeu três homens por suspeita de envolvimento no caso, mas todos foram liberados. A investigação concluiu que não havia indícios de crime e classificou a morte como acidental.

Após o ocorrido, o Conselho de Liverpool realizou inspeções no Hotel Adelphi, onde o incidente ocorreu. A rede proprietária do hotel, Britannia Hotels, recebeu notificações de segurança relacionadas ao estado dos móveis e das janelas. As exigências foram posteriormente retiradas após apresentação de documentos que atestavam correções nas falhas identificadas.

‌



Uma nova audiência preliminar, prevista para esta semana, foi adiada. A família aguarda a conclusão das investigações iniciadas em 2022.

