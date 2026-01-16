Motorista de ônibus escolar abandona as crianças após discutir com um aluno Imagem mostra momento em que condutor desce do veículo e se afasta rapidamente, deixando os estudantes para trás

No estado de Louisiana, nos Estados Unidos, um motorista de ônibus escolar é procurado pela polícia por ter abandonado o veículo com crianças todas as crianças dentro.

Imagens de uma câmera de segurança local mostram o momento em que o condutor desce do transporte e se afasta rapidamente.

O motorista teria se envolvido em uma discussão com uma das crianças antes do abandono.

Os menores ficaram no ônibus escolar por mais 20 minutos antes das autoridades chegarem ao local, e retirarem todos com segurança.

