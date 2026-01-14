Mulher descobre ‘alergia’ ao marido após anos tentando engravidar; entenda
Condição rara faz com que o sistema imunológico de Alex Murphy Klein reaja ao DNA do companheiro
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Após mais de um ano tentando engravidar, uma mulher de 36 anos descobriu que seu corpo reagia ao DNA do marido. A condição rara da patinadora artística Alex Murphy Klein foi explicada como uma forma de “alergia” ao parceiro, Paul Klein.
A dupla se casou em 2023 e, desde então, tenta engravidar. Eles passaram por diversos médicos e chegaram a tentar fertilização in vitro, mas não tiveram sucesso. Os especialistas definiam a situação como “infertilidade inexplicada”.
LEIA MAIS
Em entrevista ao programa This Morning, o casal comentou a trajetória até descobrirem a incompatibilidade genética. Após diversos exames, testes de sangue revelaram que Alex tem uma predisposição genética que faz com que seu sistema imunológico reaja ao material genético de Paul.
A descoberta revelou o motivo pelo qual o casal não consegue engravidar. O corpo da dançarina reconhece o DNA do marido como uma ameaça. Ou seja, impede o processo que faria ela engravidar. “[Meu sistema imunológico] travou e disse: ‘Vamos atacar isso’”, explicou a mulher.
Segundo o casal, a condição é rara e pode ser definida como uma espécie de “alergia” para exemplificar. Mesmo com a descoberta, a dupla não desistiu de tentar engravidar e iniciou um tratamento conhecido como terapia LIT. A intervenção consiste em injeções de amostras do sangue de Paul em Alex. O objetivo é que o sistema imunológico da mulher se acostume com o material genético, desenvolvendo tolerância.
Nas redes sociais, Alex e Paul compartilham a rotina morando juntos, que inclui a aplicação das injeções na mulher. O objetivo da dupla é incentivar outros casais que possam estar passando pelo mesmo problema.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp