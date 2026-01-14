Mulher descobre ‘alergia’ ao marido após anos tentando engravidar; entenda Condição rara faz com que o sistema imunológico de Alex Murphy Klein reaja ao DNA do companheiro

Após mais de um ano tentando engravidar, uma mulher de 36 anos descobriu que seu corpo reagia ao DNA do marido. A condição rara da patinadora artística Alex Murphy Klein foi explicada como uma forma de “alergia” ao parceiro, Paul Klein.

A dupla se casou em 2023 e, desde então, tenta engravidar. Eles passaram por diversos médicos e chegaram a tentar fertilização in vitro, mas não tiveram sucesso. Os especialistas definiam a situação como “infertilidade inexplicada”.

Em entrevista ao programa This Morning, o casal comentou a trajetória até descobrirem a incompatibilidade genética. Após diversos exames, testes de sangue revelaram que Alex tem uma predisposição genética que faz com que seu sistema imunológico reaja ao material genético de Paul.

A descoberta revelou o motivo pelo qual o casal não consegue engravidar. O corpo da dançarina reconhece o DNA do marido como uma ameaça. Ou seja, impede o processo que faria ela engravidar. “[Meu sistema imunológico] travou e disse: ‘Vamos atacar isso’”, explicou a mulher.

Segundo o casal, a condição é rara e pode ser definida como uma espécie de “alergia” para exemplificar. Mesmo com a descoberta, a dupla não desistiu de tentar engravidar e iniciou um tratamento conhecido como terapia LIT. A intervenção consiste em injeções de amostras do sangue de Paul em Alex. O objetivo é que o sistema imunológico da mulher se acostume com o material genético, desenvolvendo tolerância.

Nas redes sociais, Alex e Paul compartilham a rotina morando juntos, que inclui a aplicação das injeções na mulher. O objetivo da dupla é incentivar outros casais que possam estar passando pelo mesmo problema.

