Mulher é presa por agredir criança em voo após ser chamada de ‘gorda’ e ‘Miss Piggy’

Passageira teria dado um soco na criança e batido a cabeça dela contra a janela do avião Divulgação/Polícia do Aeroporto de Sanford

Uma mulher foi presa na segunda-feira (26) por agredir um menino em um voo nos Estados Unidos. A passageira, identificada como Kristy Crampton, teria reagido com violência após ser chamada de “gorda” e “Miss Piggy” pela criança.

Segundo o jornal New York Post, Crampton foi acusada de abuso infantil. Não se sabe se ela e a criança se conheciam, mas ambos faziam parte de um mesmo grupo de viagem que retornava da Disney para Maryland.

Segundo a polícia do Aeroporto Internacional Sanford-Orlando, Crampton começou a atacar o menino antes da decolagem, quando ele teria dito que ela era “gorda demais” para o assento e que se parecia com a Miss Piggy, uma personagem fictícia, uma porca antropomórfica, do programa de TV “Os Muppets”.

A mulher, então, teria dado um soco na criança, atingido-a com uma garrafa de água e batido a cabeça dela contra a janela do avião.

Testemunhas relataram à polícia que Crampton não estava corrigindo a criança, mas sim abusando dela. O piloto do voo acionou as autoridades, e a mulher foi detida ao chegar ao portão de desembarque.

Em depoimento, Crampton alegou que a criança foi “muito rude” e “desrespeitosa” durante a viagem à Disney. Ela afirmou que, após ser insultada, tomou o celular do menino e o agrediu quando ele empurrou seu braço por duas vezes.

A mulher compareceu ao tribunal do Condado de Seminole na terça-feira (27), mas foi liberada após pagamento de fiança de US$ 10 mil (cerca de R$ 56 mil). A justiça determinou que ela não tenha contato com a criança, segundo a emissora norte-americana WFTV.

