'Parecia terremoto': caminhão explode no meio da rua e danifica quatro casas nos EUA

Um caminhão explodiu no meio da rua, neste sábado (24), em Illinois, nos Estados Unidos . Partes do veículo foram arremessadas contra as casas vizinhas, deixando quatro delas danificadas. O impacto foi tão forte que moradores relataram ter parecido um terremoto.



A polícia confirmou que a causa foi um vazamento de propano — um gás inflamável muito usado como combustível em aquecedores e churrasqueiras. Apesar da cena, o motorista teve apenas ferimentos leves.