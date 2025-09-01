Mulher injeta aranha esmagada em si mesma para se entorpecer nos EUA Caso raro na Califórnia envolveu uma mulher de 37 anos que buscava efeito alucinógeno, mas enfrentou graves complicações de saúde Internacional|Do R7 01/09/2025 - 14h52 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h52 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma mulher de 37 anos injetou aranha viúva-negra esmagada para buscar efeito alucinatório na Califórnia.

A paciente apresentou graves complicações, incluindo cãibras musculares e dor intensa, necessitando de internação na UTI.

Exames mostraram frequência cardíaca elevada e dificuldades respiratórias, possivelmente devido ao veneno da aranha.

A mulher se recuperou após dias de tratamento, mas o caso alerta para os perigos de experimentações com substâncias naturais.

Veneno da aranha viúva-negra é 15 vezes mais potente que o da cascavel Divulgação/Instituto Vital Brazil

Uma mulher de 37 anos passou por uma situação grave após injetar em si mesma uma mistura com restos de aranha viúva-negra esmagada para ter um efeito alucinógeno. O caso ocorreu na Califórnia, nos Estados Unidos.

Segundo o periódico científico norte-americano Annals of Emergency Medicine, que relatou o caso, a mulher injetou os restos do animal com água destilada. O resultado foi uma internação na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com sintomas graves.

Cerca de uma hora após a injeção, a mulher chegou ao pronto-socorro com fortes cãibras musculares no abdômen, coxas e costas, além de dor de cabeça e ansiedade, de acordo com a publicação.

Exames médicos revelaram uma frequência cardíaca de 188 batimentos por minuto e pressão arterial de 188/108 mm Hg, valores muito acima do normal – uma pressão arterial saudável é cerca de 120/80 mm Hg.

‌



A paciente recebeu morfina para aliviar a dor extrema, mas logo começou a ter dificuldades para respirar. Ela foi transferida para a UTI, onde precisou de tratamentos para auxiliar a respiração por alguns dias.

Segundo os médicos, a dificuldade respiratória pode ter sido causada pela contração dos músculos lisos dos brônquios, possivelmente desencadeada pelo veneno da aranha viúva-negra, que é 15 vezes mais potente que o da cascavel.

‌



Os médicos também apontaram que uma proteína presente na aranha pode ter causado uma reação alérgica, agravando os sintomas. A paciente, que tinha asma preexistente, pode ter tido a condição exacerbada pelo veneno ou por outros componentes da mistura injetada.

Apesar da gravidade, a mulher se recuperou após dias de tratamento e, em um check-up um mês depois, apresentava boa saúde.

‌



De acordo com o jornal, o caso serve como alerta sobre os perigos de experimentações com substâncias naturais, especialmente o veneno da viúva-negra, que pode ser fatal para crianças, idosos ou pessoas com condições de saúde preexistentes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

