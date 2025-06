Mulher posta fotos ‘coberta de diamantes’ e é presa por roubar joias de quase R$ 1 milhão Inglesa era gerente de joalheria e foi presa com itens escondidos na mala Internacional|Do R7 26/06/2025 - 15h31 (Atualizado em 26/06/2025 - 15h31 ) twitter

Lucy Roberts, de 39 anos, fazia selfies usando as joias roubadas Humberside Police

Lucy Roberts, de 39 anos, ex-gerente de uma joalheria de luxo na Inglaterra, foi condenada a dois anos e quatro meses de prisão após ser flagrada roubando cerca de 170 mil dólares (aproximadamente R$ 900 mil) em diamantes, ouro e prata.

O caso veio à tona quando colegas de trabalho notaram que Roberts publicava selfies usando peças valiosas que não haviam sido adquiridas por ela.

A mulher trabalhava na loja Daniella Draper, na cidade de Beverley, na Inglaterra. Durante um ano, ela convenceu os colegas de que levava peças para casa apenas para “trabalhar remotamente” e organizar o estoque para o ateliê. A desconfiança cresceu quando, após pedir demissão, Roberts embarcou em um cruzeiro e começou a ostentar os acessórios nas redes sociais.

Investigadores da polícia de Humberside apuraram que Roberts forjou registros de estoque e efetuou devoluções fraudulentas. Um mandado de busca revelou centenas de itens escondidos em sua residência, incluindo joias em caixas sob a cama e em armários. Ao retornar de viagem, ela foi interceptada no aeroporto de Heathrow usando diversas peças furtadas e com outras escondidas na bagagem.

Segundo a polícia, ao todo, foram recuperados 269 itens no valor de cerca de US$ 147 mil (cerca de R$ 808 mil) em seu quarto. No aeroporto, Roberts usava aproximadamente US$ 1.380 (cerca de R$ 7.500) em joias roubadas, enquanto sua mala continha outros 22 itens avaliados em quase US$ 19 mil (cerca de R$ 104 mil). Imagens das câmeras corporais dos agentes mostraram a mulher tentando discretamente se livrar das joias durante a abordagem.

Durante o interrogatório, Roberts negou as acusações e afirmou que havia pegado emprestado parte dos acessórios de uma ex-colega e que o restante teria sido “plantado” em sua mala. As alegações, no entanto, foram derrubadas pelas evidências encontradas e pelas mensagens enviadas aos antigos colegas, nas quais ela exibia os itens enquanto se divertia nas férias.

A polícia destacou o impacto do crime não apenas para a loja, mas também para a equipe que confiava em Roberts. “Ela traiu os colegas que a consideravam uma amiga. Pensava estar acima de qualquer suspeita, mas a verdade veio à tona”, declarou a detetive sargento Krista Wilkinson. A empresa elogiou a atuação dos investigadores e agradeceu aos funcionários envolvidos na apuração.

Com sede em uma área conhecida por vender peças artesanais de alto valor, a Daniella Draper reafirmou seu compromisso com a transparência e a segurança. “Estamos aliviados por termos encerrado esse capítulo difícil. Continuaremos focados em oferecer produtos de qualidade, com integridade e confiança”, disse a direção da empresa em nota após a sentença.

