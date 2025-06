Homem fica perdido e sobrevive comendo insetos e bebendo urina no Himalaia Ferido, israelense-americano conseguiu se salvar ao encontrar uma aldeia isolada após nove dias Internacional|Do R7 26/06/2025 - 09h52 (Atualizado em 26/06/2025 - 11h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Samuel Vengrinovich se mudou para a Índia em busca de paz Reprodução/GoFundMe

O israelense-americano Samuel Vengrinovich foi encontrado com vida após passar nove dias desaparecido no Himalaia, na Índia.

A odisseia de sobrevivência teve fim no dia 15 de junho, quando ele chegou a uma aldeia remota e conseguiu pedir ajuda.

Vengrinovich, que cresceu na Califórnia (EUA), havia se mudado recentemente de Israel para a Índia em busca de paz após anos vivendo sob o impacto da guerra com o Hamas.

‌



A caminhada começou em 9 de junho, nos arredores do Monte Triund, com previsão de durar apenas dois dias. O objetivo era simbólico: uma missão de cura pessoal em meio à natureza, em resposta às dores emocionais causadas pelos ataques de 7 de outubro de 2023, que marcaram o início do conflito entre Israel e Hamas.

‌



No entanto, logo no início da trilha, uma neblina densa encobriu a região, fazendo com que Vengrinovich se desorientasse. Ele acabou se afastando drasticamente da rota original e caiu de uma encosta, o que lhe causou diversas fraturas e deixou seu corpo debilitado em meio à paisagem hostil das montanhas.

Vengrinovich foi resgatado fraco e com ferimentos, mas passa bem Reprodução/GoFundMe

Sem acesso ao restante de seus suprimentos, que haviam ficado no acampamento, ele teve que improvisar. Sobreviveu consumindo apenas insetos, frutas silvestres, grama e até mesmo a própria urina. A mochila que levava continha mantimentos suficientes para apenas um dia, contou sua irmã ao portal JWeekly.

‌



Durante os dias em que esteve perdido, sua família mobilizou uma campanha de buscas, criando uma página no GoFundMe para levantar fundos que pudessem acelerar as operações de resgate e garantir sua volta em segurança.

O reencontro com a civilização aconteceu no nono dia, quando Vengrinovich conseguiu alcançar uma pequena vila encravada no meio da cordilheira. De lá, contatou equipes de resgate, que o transportaram para atendimento médico imediato, devido à gravidade de seus ferimentos.

Apesar do resgate bem-sucedido, os procedimentos cirúrgicos que salvam sua vida não foram cobertos por seguro de saúde, segundo informou a família. Por isso, a campanha online permanece ativa, agora voltada à sua reabilitação e ao custeio de uma passagem de volta para os Estados Unidos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp