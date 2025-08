Mulher se irrita com vizinhos que deixam os filhos brincar em seu quintal sem permissão Ao questioná-los, a moradora foi chamada de ‘irracional’ Internacional|Marcus Francisco*, do R7 03/08/2025 - 12h16 (Atualizado em 03/08/2025 - 12h16 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Uma mulher relatou no Reddit que filhos de vizinhos brincam em seu quintal sem autorização.

Após questionar os vizinhos, foi chamada de "irracional" e pediu respeito ao seu espaço.

Os vizinhos consideram a brincadeira "diversão inofensiva", mas ela se incomoda com a falta de permissão.

Usuários sugeriram colocar uma cerca e alertaram sobre possíveis problemas jurídicos em caso de acidentes. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Os vizinhos alegam que a presença de seus três filhos no quintal é apenas uma “diversão inofensiva” LifeLyric/Pixabay

Uma mulher recorreu ao popular fórum Reddit para relatar uma situação inusitada: os filhos de seus vizinhos brincando em seu quintal sem qualquer permissão.

A dona de casa diz que já questionou os vizinhos sobre a situação, mas foi chamada de “irracional”. A mulher descreve o quintal como um local tranquilo onde adora relaxar e passar tempo de qualidade, dedicando tempo e esforço na manutenção do ambiente.

Os vizinhos alegam que a presença de seus três filhos é apenas uma “diversão inofensiva” e que as crianças adoram o quintal. A mulher ressalta que não se importa com a presença das crianças, mas se incomoda com o fato de os vizinhos nem sequer pedirem permissão.

“Eu só quero manter o controle sobre meu próprio espaço e garantir que isso seja respeitado”, diz a internauta. Usuários do fórum endossaram o posicionamento da mulher, sugerindo que adicione uma cerca ao local para não permitir a entrada das crianças.

‌



Alguns dos usuários ainda apontam para a possibilidade de problemas jurídicos caso alguma das crianças sofra uma lesão enquanto brinca no terreno vizinho. “Esses pais serão os primeiros a processar se uma dessas crianças se machucar no seu quintal”, diz um internauta.

*Sob supervisão de Fabíola Glenia, editora-chefe do R7

