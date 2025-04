Nasa encontra asteroide em formato de ‘amendoim’; veja imagens Asteroide Donaldjohanson tem cerca de 8 km de comprimento e 3,5 km de largura em seu ponto mais largo Internacional|Do R7 22/04/2025 - 10h58 (Atualizado em 22/04/2025 - 10h58 ) twitter

Asteroide em formato de 'amendoim' foi localizado no cinturão entre Marte e Júpiter Divulgação/Nasa

A sonda espacial Lucy, da Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, capturou imagens de um asteroide com um formato peculiar, descrito como um “amendoim deformado”.

As imagens, divulgadas pela Nasa na segunda-feira (21), mostram uma rocha alongada e irregular, que parece ser um binário de contato – resultado da colisão de dois corpos menores, formando um “pescoço” estreito que conecta dois lóbulos, semelhante a duas casquinhas de sorvete aninhadas.

O asteroide, chamado oficialmente de Donaldjohanson, tem cerca de 8 km de comprimento e 3,5 km de largura em seu ponto mais largo. Ele foi localizado no cinturão principal entre Marte e Júpiter.

“O asteroide Donaldjohanson tem uma geologia extremamente complexa, disse Hal Levison, pesquisador principal da missão Lucy, em um comunicado. “Estudar suas estruturas em detalhes pode revelar informações cruciais sobre os processos de colisão que formaram os planetas do nosso Sistema Solar”.

‌



Durante o sobrevoo, realizado a uma velocidade de mais de 48.000 km/h e a cerca de 960 km de distância do asteroide, a sonda Lucy capturou imagens a cada dois segundos com um gerador de imagens.

Um timelapse divulgado pela Nasa mostra o asteroide girando lentamente, um movimento aparente causado pela passagem da espaçonave.

‌



Segundo a agência, o asteroide é tão grande que não coube inteiramente no campo de visão inicial da câmera, e a Nasa espera receber dados complementares nas próximas semanas para mapear sua forma completa.

Este encontro foi um “ensaio geral” para a missão Lucy, que tem como objetivo principal estudar os asteroides troianos próximos a Júpiter, com oito sobrevoos planejados até 2033.

‌



Donaldjohanson, assim como o asteroide Dinkinesh, alvo anterior da sonda, não é um objetivo científico primário, mas serve para testar os sistemas da espaçonave e coletar dados valiosos.

Outros instrumentos da Lucy, como o espectrômetro infravermelho L’Ralph e o espectrômetro térmico L’TES, também coletaram dados que serão analisados em breve.

Nasa encontra asteroide em formato de 'amendoim' Divulgação/Nasa

“Essas primeiras imagens de Donaldjohanson demonstram a capacidade da sonda Lucy como um motor de descoberta”, destacou Tom Statler, cientista do programa da missão na sede da Nasa, em Washington. “O potencial para abrir uma nova janela para a história do nosso Sistema Solar é imenso”.

Lançada em 2021, a sonda Lucy foi batizada em homenagem ao fóssil de um ancestral humano de 3,2 milhões de anos descoberto na Etiópia, que, por sua vez, recebeu o nome da música “Lucy in the Sky with Diamonds”, dos Beatles.

Segundo a Nasa, a espaçonave carrega uma placa com letras da banda e mensagens de personalidades, além de um disco de diamantes cultivados em laboratório para um de seus instrumentos.

