‘Ninguém nunca viu nada assim’, diz Trump sobre julgamento em que foi condenado em Nova York

Trump durante sua fala para a imprensa nesta sexta (31) em Nova York (Reprodução/Record News - 31.05.2024)

Um dia depois de ser condenado por diversos crimes de fraude financeira nesta quinta-feira (30), em Nova York, Donald Trump fez um pronunciamento à imprensa sobre o resultado da Corte e também procurou dar explicações a respeito de todo o processo. Não sem antes atacar fortemente Joe Biden e sua administração: “ele é um perigo para o nosso país”, afirmou.

O ex-presidente dos EUA — que é novamente candidato à Casa Branca nas eleições que acontecem em novembro — já iniciou sua fala nesta sexta-feira (31) atacando Biden. “Temos um presidente com fascistas em seu entorno. Ele está destruindo nosso país e está muito mal”. Trump seguiu com as agressões ao atual mandatário: “Biden é o pior presidente dos EUA. É o mais burro, mais incompetente e o mais desonesto”.

Trump seguiu atacando a atual administração dos EUA falando que “querem aumentar seus impostos em quatro vezes e impedir que vocês comprem carros”. O ex-presidente soltou estas informações sem apresentar nenhum tipo de prova.

Na continuação de sua fala, Trump passou a comentar seu julgamento e o juiz do caso. “Passamos por uma experiência em que tivemos um juiz que tinha conflito de interesse. Mas não posso me pronunciar sobre isso. Tive de pagar milhares de dólares em multas. Sou o candidato líder e estou na frente de Biden por muito. Sou líder e não posso falar”.

Trump se pronunciou à imprensa na Trump Tower, seu prédio em Nova York (REPRODUÇÃO/RECORD NEWS - 31.05.2024)

O empresário também afirmou que a Justiça americana atua “em conluio com a Casa Branca e com o ministério da Justiça”. Continuou: “Acho que Biden não se dá conta de mais nada do que está acontecendo”. Para Trump “tudo isso é feito por Washington e ninguém nunca viu nada assim: um juiz com conflito de interesses. E não posso falar nada, senão ele me prende”.

Segundo o ex-presidente “o julgamento foi injusto. Vocês viram o que aconteceu com testemunhas do nosso lado, foram crucificados. Uma testemunha passou pelo inferno. O julgamento foi manipulado. É uma fraude. Queríamos mudar o local do julgamento, mas não pudemos. Queríamos um juiz sem conflito e ele não poderia presidir”.

Trump negou que tenha cometido fraude contábil, crime pelo qual foi condenado, e informou que sempre fez todos os pagamentos de maneira correta.

Donald Trump aproveitou a oportunidade para falar da campanha eleitoral e citou que, numa enquete do jornal Daily Mail, teria subido seis pontos percentuais nas últimas doze horas. “Estou fazendo algo pelo nosso país e pela constituição. Isso não pode acontecer com outros presidentes. Nunca pode acontecer”, disse.

Para o ex-presidente, “eles não deveriam ter apresentado este processo. Este processo não deveria ter acontecido. Todo mundo diz isso, todo acadêmico diz isso. As pessoas do nosso país sabem que é uma fraude, as pessoas são inteligentes. E vamos apresentar recurso. O juiz era um tirano”.

Já próximo do fim de seu pronunciamento, Donald Trump falou um pouco mais sobre temas de sua campanha e criticou a entrada de imigrantes no país, especialmente os da América do Sul. Para o candidato à presidência pelo Partido Republicano, a política de Joe Biden para a imigração é errada. Mais do que isso, Trump disse que irá impor novas regras para imigrantes se for eleito em novembro próximo.