Noiva de Taime Downe, vocalista do Faster Pussycat, desaparece no mar após discussão em cruzeiro Kimberly Burch, noiva do vocalista Taime Downe, desapareceu no mar após uma discussão a bordo. A família descarta suicídio e autoridades tratam o caso como um trágico acidente Internacional|Do R7 05/03/2025 - 08h49 (Atualizado em 05/03/2025 - 08h49 )

O que era para ser uma viagem nostálgica pelos anos 1980 acabou em tragédia. Kimberly Burch, de 56 anos, desapareceu no mar na noite de segunda-feira (3), após cair do transatlântico Adventure of the Seas, da Royal Caribbean.

Ela estava a bordo com seu noivo, Taime Downe, vocalista da banda Faster Pussycat, e havia discutido com ele pouco antes do incidente.

A mãe de Kimberly, Carnell Burch, confirmou a notícia ao site TMZ na terça-feira (4), informando que a família já perdeu as esperanças de encontrá-la com vida. Seu corpo ainda não foi localizado.

O cruzeiro partiu de Miami em 27 de fevereiro para um roteiro pelo Caribe, com retorno previsto para 6 de março. A bordo, Kimberly parecia empolgada com a viagem, segundo relatos de sua mãe, que descarta qualquer possibilidade de suicídio. No entanto, ela aponta um detalhe que a preocupa: a filha havia consumido álcool durante o cruzeiro, algo que não era de seu costume. Para Carnell, esse fator pode ter influenciado a tragédia.

‌



A Guarda Costeira dos Estados Unidos e a equipe do navio iniciaram buscas logo após o desaparecimento, ocorrido a cerca de 35 quilômetros de Freeport, nas Bahamas. A Royal Caribbean afirmou estar cooperando com as autoridades e prestando apoio à família de Kimberly.

Apesar do incidente, o cruzeiro seguiu normalmente com sua programação musical, que inclui artistas como Squeeze, Adam Ant, Tiffany e Men at Work. Downe, que se apresentou com o Faster Pussycat na noite anterior ao desaparecimento, não está sendo investigado como suspeito.

‌



A família de Kimberly divulgou um comunicado expressando sua dor:

“Com o coração partido, anunciamos que Kimberly Burch faleceu. Ela era uma filha, irmã, cunhada e tia amada, e sua ausência será profundamente sentida. Pedimos orações e apoio enquanto tentamos lidar com essa perda irreparável.”

‌



O Faster Pussycat, banda surgida na cena glam rock de Los Angeles nos anos 1980, segue na ativa, ainda que com uma formação diferente da original. Seu álbum mais conhecido, Wake Me When It’s Over (1989), trouxe o hit House of Pain, que chegou ao Top 30 da Billboard Hot 100.