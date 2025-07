O que acontece se asteroide ‘assassino de cidades’ atingir a Lua? Impacto lançaria detritos lunares no espaço e poderia representar um risco para astronautas Internacional|Do R7 30/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/07/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Astrônomos monitoram o asteroide 2024 YR4, com 4% de chance de colidir com a Lua em 2032.

A colisão poderia criar uma nova cratera e lançar detritos lunares, representando risco para astronautas em missões futuras.

Fragmentos ejetados do impacto poderiam atingir a Terra, mas seriam pequenos, resultando apenas em uma chuva de meteoros.

A chance de impacto é baixa e não há razões para alarme, com a colisão sendo um evento raro em 5 mil anos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Em 26 de março de 2025, o Telescópio Espacial James Webb da NASA capturou imagens do asteroide 2024 YR4 que indicam que o asteroide tem aproximadamente o tamanho de um prédio de 15 andares NASA, ESA, CSA, STScI, Andy Rivkin (APL)

Astrônomos monitoram um asteroide com 60 metros de diâmetro que tem 4% de chance de colidir com a Lua em 2032. Batizado provisoriamente de 2024 YR4, o corpo celeste foi descoberto no final do ano passado e chegou a ser considerado uma ameaça à Terra. Hoje, especialistas descartam qualquer risco ao planeta, mas alertam para os possíveis efeitos de um impacto lunar.

Segundo Paul Wiegert, professor de física e astronomia da Universidade Western, no Canadá, a colisão aconteceria a uma velocidade de cerca de 13 quilômetros por segundo. O impacto formaria uma nova cratera, lançaria detritos lunares de volta à superfície e poderia representar um risco para astronautas em missões tripuladas no local, como as previstas no programa Artemis da NASA.

Em um cenário mais extremo, parte do material ejetado poderia ser lançado ao espaço e, com o alinhamento gravitacional adequado, acabaria atraída pela Terra. Embora esses fragmentos chegassem ao planeta em poucos dias, eles provavelmente teriam poucos centímetros de tamanho, o suficiente apenas para formar uma chuva de meteoros, sem oferecer perigo à população.

Wiegert afirma que a chance de o impacto acontecer é pequena e que não há motivo para alarme. Ainda assim, ele destaca o caráter raro do evento. Caso ocorra, será a maior colisão de um asteroide com a Lua em cerca de 5 mil anos.

A comunidade científica acompanha de perto a trajetória do 2024 YR4 e reforça que não há asteroides conhecidos com risco significativo de atingir a Terra nos próximos anos. Como medida de precaução, agências espaciais investem em sistemas de defesa como o DART, projeto que já conseguiu desviar um asteroide por meio de uma colisão controlada.

