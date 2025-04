O que se sabe sobre o incêndio em restaurante na China que matou 22 pessoas Incidente em Liaoyang, no nordeste do país, deixou três feridos; Xi Jinping pede esforços para socorrer vítimas e apurar causas Internacional|Do R7 29/04/2025 - 09h18 (Atualizado em 29/04/2025 - 09h18 ) twitter

Incêndio em restaurante em Liaoyang, no nordeste da China, mata 22 pessoas Reprodução/X/@Byron_Wan

Um incêndio em um restaurante na cidade de Liaoyang, no nordeste da China, matou 22 pessoas e deixou três feridos nesta terça-feira (29), segundo informações da agência AFP e da emissora estatal chinesa CCTV.

O incidente, que ocorreu na província de Liaoning, a cerca de 580 km de Pequim, começou às 12h25, no horário local (1h25, no horário de Brasília). Imagens compartilhadas no Douyin, a versão chinesa do TikTok, mostram um restaurante de dois andares consumido por chamas intensas, com muita fumaça preta (veja abaixo).

Vídeos também registraram paramédicos transportando uma vítima em uma maca para uma ambulância e bombeiros combatendo o fogo com mangueiras.

O presidente chinês, Xi Jinping, classificou o incêndio como um evento com “vítimas significativas” e destacou que as lições a serem aprendidas são “profundamente graves”, de acordo com a CCTV.

Jinping determinou que sejam feitos “todos os esforços para atender os feridos, administrar de maneira adequada os falecimentos e oferecer apoio às famílias”. Ele também cobrou a rápida apuração das causas do incêndio, que ainda não foram determinadas.

Incêndios fatais são relativamente frequentes na China, muitas vezes atribuídos a normas de construção pouco rigorosas e a uma abordagem negligente em relação à segurança no trabalho, segundo a AFP.

Neste mês, um incêndio em uma casa de repouso na província de Hebei, no norte do país, deixou 20 mortos. Em janeiro, outro incidente em uma feira na cidade de Zhangjiakou, a noroeste de Pequim, resultou em oito mortes e 15 feridos.

Um mês antes, em dezembro de 2024, nove pessoas morreram em um incêndio em um canteiro de obras em Rongcheng, no leste da China.

