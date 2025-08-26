O que se sabe sobre o sistema antimísseis da China que é capaz de atingir satélites no espaço HQ-29 sinaliza que Pequim está se movendo para expandir seu escudo antimísseis e desafiar domínio dos EUA e da Rússia Internacional|Do R7 26/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 02h00 ) twitter

Sistema de defesa aérea chinês HQ-29 é vísto nas ruas de Pequim às vésperas de desfile militar Reprodução/Weibo

Um sistema de defesa antimísseis de próxima geração da China foi visto pela primeira vez nas ruas de Pequim nos últimos dias, encerrando especulações de longa data alimentadas por imagens que circularam nas redes sociais do país. Chamado de HQ-29, o sistema teria sido projetado para interceptar mísseis balísticos em altitudes muito elevadas, além de potencialmente atingir satélites em órbita baixa da Terra.

A mídia chinesa tem chamado o HQ-29 de “caçador de satélites de duplo alcance”. Se confirmado a sua capacidade, o HQ-29 estaria entre os programas de defesa antimísseis mais avançados do mundo, com alcance que ultrapassaria 500 quilômetros.

Nas imagens vistas agora, é possível notar que o sistema montado no transportador carrega dois cilindros de mísseis, cada um com cerca de 1,5 metro de diâmetro. O tamanho e a configuração sugerem uma arma muito mais poderosa do que as plataformas de defesa aérea e antimísseis existentes na China.

Seus canisters de grande diâmetro, combinados com um layout de míssil duplo, refletem um esforço para garantir interceptações de alta probabilidade contra alvos complexos e em movimento rápido.

#BREAKING China unveils its new HQ-29 mobile air defense system, capable of intercepting ICBMs, IRBMs, hypersonic missiles, and satellites. ( 📸 1 )



⚡️China also paraded the DF-26D “Guam Killer,” a 4,000 km road-mobile IRBM that can carry nuclear or conventional warheads and… https://t.co/eeOqC6S6SW pic.twitter.com/CTf51Bb5I7 — The World War (@TheWorldWar12) August 24, 2025

Analistas argumentam que o HQ-29 aproxima a China de sistemas como o American Standard Missile-3 (SM-3) ou as plataformas russas S-500 e PL-19 Nudol, ambas projetadas para atingir alvos na exosfera, a camada mais externa da atmosfera, cerca de 500 a 1.000 quilômetros acima da superfície e que não tem um limite preciso.

A comparação destaca a ambição de Pequim de expandir sua atuação além da defesa antimísseis regional para a interceptação global em grandes altitudes.

Com sua primeira aparição pública, o HQ-29 sinaliza que Pequim está se movendo rapidamente para expandir seu escudo antimísseis e, de acordo com o Defense Blog, para desafiar o domínio dos EUA e da Rússia na defesa das camadas mais altas da atmosfera.

Sua aparição ocorre às vésperas do próximo desfile militar em Pequim, marcado para o dia 3 de setembro, quando o sistema deve ser oficialmente apresentado ao mundo.

