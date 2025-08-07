Pesquisadores chineses sugerem lasers e sabotagem para combater satélites de Musk
Ligação estreita entre SpaceX e órgãos de defesa norte-americanos incomoda militares chineses
Cientistas ligados ao governo chinês vêm propondo estratégias para neutralizar os satélites da rede Starlink, operada pela empresa SpaceX de Elon Musk. Em artigos publicados por universidades e centros de pesquisa estatais, são mencionadas desde táticas de sabotagem na cadeia de suprimentos até o uso de satélites espiões, materiais corrosivos e lasers de alta potência. As informações são da Associated Press.
As publicações refletem a preocupação de Pequim com o papel estratégico da constelação de satélites de baixa órbita, que oferece acesso à internet em áreas remotas e vem sendo utilizada em contextos militares. O temor chinês aumentou após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, quando Kiev utilizou os satélites da Starlink para manter comunicações militares e operar drones.
A China vê a Starlink como um instrumento de poder dos Estados Unidos, não apenas pela tecnologia, mas pela ligação estreita entre a SpaceX e órgãos de defesa norte-americanos. Segundo levantamento da Associated Press, ao menos 64 artigos acadêmicos chineses sobre a Starlink foram publicados desde o início da guerra na Ucrânia. Em um deles, pesquisadores da Universidade Nacional de Tecnologia de Defesa afirmam que o sistema de Musk representa riscos em esferas nucleares, espaciais e cibernéticas.
Estudos técnicos feitos por engenheiros chineses simularam a cobertura da Starlink em pontos estratégicos como Pequim, Taiwan e regiões polares, e concluíram que os satélites podem fornecer acesso contínuo a essas áreas. Outro estudo analisou a cadeia de fornecimento da SpaceX, apontando que a empresa conta com mais de 140 fornecedores de primeiro nível e diversos fornecedores secundários, o que, segundo os autores, abriria brechas para ações de interferência.
Entre as soluções propostas estão o uso de satélites para rastrear a frota Starlink, ataques com materiais que afetem baterias e painéis solares e o disparo de lasers terrestres para danificar os sistemas de comunicação. Alguns pesquisadores também defendem o uso de medidas diplomáticas e regulatórias para limitar o alcance das operações da SpaceX em outros países.
Embora a Starlink não opere em território chinês, seus satélites sobrevoam a região e podem ser usados por aliados dos Estados Unidos. Atualmente, a rede é responsável por dois terços de todos os satélites ativos e está presente em mais de 140 países, com forte expansão em mercados como Índia, Paquistão, África e Sudeste Asiático.
Para enfrentar a Starlink, o governo chinês criou a estatal China SatNet, responsável por uma constelação de satélites semelhante à companhia de Musk, conhecida como Guowang. A meta é lançar mais de 13 mil satélites. Outra empresa apoiada pelo governo, a Qianfan, planeja colocar 15 mil satélites em órbita. Ambas visam disputar mercado com a SpaceX em países da Ásia, África e América Latina.
O avanço da Starlink e sua ligação com interesses militares americanos também provocaram reações na Europa. Parlamentares da União Europeia defendem a criação de uma constelação independente, chamada IRIS2, como forma de garantir autonomia estratégica no setor espacial.
Nos Estados Unidos, apesar das críticas à atuação política de Musk, a SpaceX continua recebendo bilhões de dólares em contratos para missões da Nasa, lançamentos militares e fornecimento de serviços de internet em áreas de conflito.
