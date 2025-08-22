O que se sabe sobre o navio de guerra gigante não tripulado que a China deve lançar
A China está prestes a apresentar um novo navio de guerra não tripulado durante o próximo desfile militar em Pequim, marcado para o dia 3 de setembro. A informação foi divulgada pelo site Defence Blog, especializado em inovação militar, após imagens de satélites mostrarem a embarcação sendo transportada pelas ruas da capital chinesa.
“Todas as armas e equipamentos que participarão do desfile são equipamentos de combate de produção nacional, atualmente em serviço. Estrearão alguns pesos-pesados estratégicos terrestres, marítimos e aéreos, armas hipersônicas de ataque de precisão, equipamentos não tripulados e contra-não tripulados, entre outros”, diz a nota do governo chinês sobre o desfile, ressaltando que o evento servirá para divulgar novos produtos militares.
Ainda segundo a publicação do site, trata-se de um dos maiores barcos não tripulados do exército chinês. A aparição sinaliza que Pequim busca ampliar suas capacidades além de pequenas embarcações para reconhecimento e ataque, incluindo também navios voltados a patrulha e vigilância.
Analistas avaliam que esse tipo de sistema poderia ser usado em águas do Mar da China Meridional, onde o país mantém tensões territoriais com Filipinas, Vietnã e Malásia.
O design da embarcação apresenta pintura camuflada e um sistema de combate operado remotamente montado na proa. O contorno sugere ainda uma área de convés que pode ter sido projetada para o lançamento e recuperação de pequenos drones aéreos, ampliando o alcance de vigilância da embarcação.
Especialistas observam que a presença de uma pequena cabine fechada pode indicar a possibilidade de operações temporárias com tripulação, o que daria ao navio a capacidade chamada de “tripulação opcional”.
As especificações oficiais de armamento, propulsão e alcance não foram divulgadas pelo governo chinês, mas o tamanho e a configuração apontam para uma plataforma multifuncional.
A iniciativa chinesa acompanha uma tendência já observada em marinhas de outros países. A Marinha dos Estados Unidos, por exemplo, tem investido em embarcações autônomas de patrulha e reconhecimento para ampliar sua presença no mar sem colocar tripulações em risco.
Para analistas, ao adotar navios desse porte, a China pode aumentar sua capacidade de vigilância em amplas áreas marítimas, mantendo margem de manobra para administrar tensões em zonas de disputa.
