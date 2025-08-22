O que se sabe sobre o navio de guerra gigante não tripulado que a China deve lançar Analistas avaliam que o navio poderia ser usado em águas do Mar da China Meridional, onde o país mantém tensões territoriais Internacional|Do R7 22/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A China apresentará um novo navio de guerra não tripulado em desfile militar no dia 3 de setembro.

O navio é um dos maiores do exército chinês e pode ser usado para patrulha e vigilância no Mar da China Meridional.

Possui design camuflado, sistema de combate remoto e capacidade potencial de operação com tripulação opcional.

A iniciativa da China reflete uma tendência global de uso de embarcações autônomas para aumentar a vigilância militar sem risco a tripulações. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Design da embarcação apresenta pintura camuflada e um sistema de combate operado remotamente Reprodução/Weibo

A China está prestes a apresentar um novo navio de guerra não tripulado durante o próximo desfile militar em Pequim, marcado para o dia 3 de setembro. A informação foi divulgada pelo site Defence Blog, especializado em inovação militar, após imagens de satélites mostrarem a embarcação sendo transportada pelas ruas da capital chinesa.

“Todas as armas e equipamentos que participarão do desfile são equipamentos de combate de produção nacional, atualmente em serviço. Estrearão alguns pesos-pesados ​​estratégicos terrestres, marítimos e aéreos, armas hipersônicas de ataque de precisão, equipamentos não tripulados e contra-não tripulados, entre outros”, diz a nota do governo chinês sobre o desfile, ressaltando que o evento servirá para divulgar novos produtos militares.

Ainda segundo a publicação do site, trata-se de um dos maiores barcos não tripulados do exército chinês. A aparição sinaliza que Pequim busca ampliar suas capacidades além de pequenas embarcações para reconhecimento e ataque, incluindo também navios voltados a patrulha e vigilância.

Analistas avaliam que esse tipo de sistema poderia ser usado em águas do Mar da China Meridional, onde o país mantém tensões territoriais com Filipinas, Vietnã e Malásia.

O design da embarcação apresenta pintura camuflada e um sistema de combate operado remotamente montado na proa. O contorno sugere ainda uma área de convés que pode ter sido projetada para o lançamento e recuperação de pequenos drones aéreos, ampliando o alcance de vigilância da embarcação.

Especialistas observam que a presença de uma pequena cabine fechada pode indicar a possibilidade de operações temporárias com tripulação, o que daria ao navio a capacidade chamada de “tripulação opcional”.

As especificações oficiais de armamento, propulsão e alcance não foram divulgadas pelo governo chinês, mas o tamanho e a configuração apontam para uma plataforma multifuncional.

A iniciativa chinesa acompanha uma tendência já observada em marinhas de outros países. A Marinha dos Estados Unidos, por exemplo, tem investido em embarcações autônomas de patrulha e reconhecimento para ampliar sua presença no mar sem colocar tripulações em risco.

Para analistas, ao adotar navios desse porte, a China pode aumentar sua capacidade de vigilância em amplas áreas marítimas, mantendo margem de manobra para administrar tensões em zonas de disputa.

Perguntas e respostas

Qual é o assunto principal do texto? O texto aborda o lançamento de um navio gigante não tripulado que a China deve realizar. Qual é a origem da informação? A informação é proveniente de notícias sobre inovações e desenvolvimentos tecnológicos na China. O que se sabe sobre o navio? Atualmente, não há detalhes específicos sobre as características ou a data exata do lançamento do navio gigante não tripulado. Qual é a importância desse lançamento? O lançamento de um navio gigante não tripulado pode representar um avanço significativo na tecnologia marítima e na capacidade de exploração e transporte da China.

