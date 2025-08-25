Lituânia constrói sistema de defesa multicamadas para combater Rússia; entenda País báltico investe em fortificações e tecnologia avançada para proteger fronteira com Bielorrússia e Kaliningrado Internacional|Do R7 25/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Lituânia implementa um sistema de defesa multilayer de três camadas na fronteira com Bielorrússia e Kaliningrado.

A primeira camada consiste em obstáculos físicos e equipagem de soldados com mísseis antitanque.

A segunda camada foca em retardar o avanço inimigo com emboscadas e artilharia de longo alcance.

A terceira camada utiliza infraestrutura civil e sistemas de guerra eletrônica para fortalecer a proteção contra ataques aéreos.

Novo sistema de defesa de três camadas da Lituânia inclui obstáculos fronteiriços fortificados Divulgação/Ministério da Defesa da Lituânia

A Lituânia anunciou um plano robusto para fortalecer as defesas do país na fronteira com Belarus e o enclave russo de Kaliningrado. O projeto prevê a criação de um sistema de defesa em três escalões, projetado para atrasar, interromper e repelir possíveis invasões, em resposta às tensões regionais intensificadas desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

Zona de negação reforçada

Segundo a revista Army Recognition, especializada em defesa e segurança, a primeira camada, localizada até cinco quilômetros da fronteira, será uma zona de negação reforçada, projetada para bloquear avanços iniciais de forças inimigas.

Ela inclui valas antitanque (trincheiras para impedir a passagem de tanques), obstáculos de concreto pré-fabricados, arame farpado e campos minados.

Posições fortificadas de infantaria abrigarão soldados equipados com mísseis antitanque Javelin, um sistema portátil de mísseis guiados, capaz de destruir tanques a até 2,5 km de distância, e Spike-LR2, um míssil antitanque israelense de longo alcance, com precisão guiada por laser ou infravermelho, que pode atingir alvos a até 5,5 km.

O suporte de fogo virá de morteiros e do sistema de gerenciamento de batalha do Vilkas IFV, um veículo de combate de infantaria lituano, baseado no Boxer, equipado com sensores e comunicações avançadas para coordenar ataques.

Zona de interrupção de manobras

Situada entre 10 e 15 quilômetros da fronteira, a segunda camada visa retardar o avanço inimigo. Inclui pontes e bueiros preparados para destruição controlada, criando gargalos para veículos inimigos.

A infantaria mecanizada lituana, apoiada por veículos Boxer – blindados alemães com canhões automáticos de 30 mm e mísseis antitanque, usados para transportar tropas e atacar alvos terrestres –, realizará emboscadas e contra-ataques.

O apoio de artilharia virá dos PzH 2000, um obuseiro autopropulsado alemão, capaz de disparar projéteis a até 40 km com alta precisão, e dos Caesar NG, sistema de artilharia francês montado em caminhão, projetado para disparos rápidos e precisos a longas distâncias.

Defesa final

A terceira camada, próxima a cidades e instalações estratégicas, transforma infraestrutura civil, como estradas, em posições defensivas. Árvores pré-marcadas podem ser derrubadas para bloquear rotas, e depósitos subterrâneos armazenarão combustível e munição.

Sistemas de guerra eletrônica, como o Sky Warden, um sistema lituano que detecta e neutraliza drones inimigos por interferência eletrônica, serão utilizados para proteção contra ataques aéreos.

Lançadores HIMARS, sistemas móveis norte-americanos que disparam mísseis guiados a até 80 km, e drones “suicidas” Switchblade 600, que podem atacar alvos a até 40km com precisão, reforçam a capacidade de ataque a longa distância.

🇱🇹 Lithuania is shifting from individual counter-mobility measures to a unified 3-echelon defence line – giving greater depth, stronger control & full NATO/EU integration at our frontier. pic.twitter.com/qgd4VXYKCZ — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) August 14, 2025

Estratégia e apoio internacional

O projeto responde às mudanças no ambiente de segurança do Báltico após a invasão da Ucrânia em 2022. A Lituânia, que gasta mais de 3,1% do PIB em defesa, é um dos maiores investidores per capita da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

O país doou equipamentos como M113 (veículos blindados de transporte de pessoal norte-americanos, usados para mover tropas com segurança) e treinou mais de 3.000 soldados ucranianos, segundo a Army Recognition.

A Lituânia também hospeda grupos de batalha da Otan liderados pela Alemanha e colabora com Letônia, Estônia e Polônia em sistemas como IRIS-T SLM, sistema alemão de defesa aérea de médio alcance, e NASAMS, sistema norueguês-americano de defesa antiaérea, eficaz contra mísseis e aeronaves.

O objetivo do plano também é reforçar o Desfiladeiro de Suwałki, um corredor terrestre entre a Lituânia e a Polônia que é considerado um ponto vulnerável da Otan por estar cercado por Kaliningrado e Bielorrússia.

A construção do projeto começará no final deste ano, com apoio de engenharia da Alemanha, Dinamarca e República Tcheca. Exercícios de simulação estão previstos para 2026, de acordo com a Army Recognition.

Tensões recentes

No último dia 5, o ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, pediu em uma publicação no X reforços na defesa aérea da Otan após drones russos violarem o espaço aéreo do país.

Dias depois, em 12 de agosto, a Lituânia anunciou um programa para treinar crianças e adultos no uso e na construção de drones, como parte de esforços para reforçar a defesa contra possíveis ameaças da Rússia diante do Leste Europeu.

A iniciativa, segundo o governo, envolve os ministérios da Defesa e da Educação e busca capacitar mais de 22 mil pessoas, incluindo estudantes a partir dos 8 anos, até 2028.

Em maio, o ex-diretor da CIA e general reformado dos Estados Unidos, David Petraeus, alertou que a Rússia pode atacar a Lituânia caso consiga consolidar seu controle sobre a Ucrânia.

A declaração foi feita durante evento recente no think tank Policy Exchange, em Londres, na Inglaterra, segundo o jornal britânico Daily Mail.

Petraeus, que liderou operações no Iraque e no Afeganistão, disse que o objetivo de Putin é derrubar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e instalar um “líder fantoche” alinhado a Moscou.

“Quando isso estiver feito, vocês os verão se concentrar em um dos países bálticos. A Lituânia teve destaque em seus discursos, e deveríamos ter ouvido muito mais”, disse ele, sugerindo que a nação báltica seria o próximo alvo devido a menções frequentes nas falas de Putin.

