'Muitos corpos caídos', diz testemunha de queda de avião na Índia

Testemunhas da queda do avião na cidade de Ahmedabad , na Índia, que ocorreu na manhã de segunda-feira (12), falaram sobre a tragédia em entrevista a agências de notícias. Uma delas é irmã de uma das vítimas. Segundo a mulher, que não foi identificada, “o voo estava marcado para 13h10. Ela ia para Londres, mas o avião caiu antes que pudesse chegar lá”. Outros moradores relataram que o estrondo provocado pelo impacto "parecia um terremoto".



A aeronave da companhia Air India tinha como destino Londres, no Reino Unido, mas caiu cerca de sete minutos após a decolagem do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, com 242 pessoas a bordo — 230 passageiros e 12 tripulantes. Todas as operações no aeroporto foram interrompidas temporariamente após o acidente.