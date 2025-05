Voz de homem assassinado em briga de trânsito é recriada por IA em julgamento Caso inédito nos EUA gerou discussões sobre os benefícios e perigos do uso de inteligência artificial no sistema de Justiça norte-americano Internacional|Do R7 08/05/2025 - 13h12 (Atualizado em 08/05/2025 - 13h12 ) twitter

Chris Pelkey, morto a tiros, teve a voz recriada para julgamento Reprodução/Youtube

Em um caso sem precedentes nos tribunais americanos, a voz de um homem assassinado em uma briga de trânsito foi recriada com o auxílio de inteligência artificial para ser ouvida durante a sentença de seu assassino. A vítima, Chris Pelkey, foi morta a tiros em um ataque de fúria no trânsito, em 2024. Durante a audiência de sentença do réu, que já havia se declarado culpado pela morte, Pelkey foi “ressuscitado” digitalmente para se dirigir ao tribunal, marcando um momento inédito na Justiça dos Estados Unidos.

A IA utilizada foi alimentada com gravações de Pelkey e dados de sua voz, permitindo que suas palavras fossem “pronunciadas” durante o julgamento, algo que gerou grande comoção entre familiares e presentes na corte. Com um discurso sincero e direto, a voz recriada por IA disse palavras que reverberaram como um grito de justiça.

“Eu gostaria de ter tido a chance de falar isso antes, mas agora estou aqui. O que você fez não é apenas algo que me tirou de minha família, você também os tirou de mim”, disse a IA, simulando a voz de Pelkey.

Este é o primeiro caso documentado de uma vítima tendo sua voz recriada por IA em um julgamento criminal, o que levanta questões sobre o papel da tecnologia no sistema judicial. A ética de recriar vozes de pessoas falecidas para fins legais já está sendo discutida, com especialistas divididos entre os benefícios de dar voz a vítimas e os riscos de manipulação ou distorção de testemunhos.

A mãe de Pelkey, Karen, expressou um misto de alívio e dor ao ouvir seu filho “falar” no tribunal. “Foi uma sensação estranha, mas ao mesmo tempo foi como se ele estivesse finalmente dizendo o que nunca pôde”, disse ela, visivelmente emocionada.