Pai leva filho com deficiência nas costas à escola por 12 anos e jovem passa no vestibular

Chuan Zhuyu tirou uma nota alta no concorrido vestibular chinês Arquivo pessoal

Um agricultor da província de Yunnan, no sudoeste da China, tem chamado atenção em todo o país por sua dedicação ao filho.

Nos últimos 12 anos, o pai, que prefere não se identificar, carregou o jovem Chuan Zhuyu nas costas todos os dias até a escola, superando desafios para garantir o acesso do filho à educação.

Chuan, que acaba de concluir o ensino médio na cidade de Tengchong, sofre de uma doença neuromuscular chamada miastenia congênita, que o impede de usar as pernas. Mesmo diante das limitações físicas, o estudante obteve um desempenho notável no gaokao, o disputado exame nacional chinês de acesso à universidade. Ele conquistou 624 pontos em um total de 750, resultado comemorado por ele e pelo pai.

‌



A rotina da família é marcada por esforço e disciplina. Segundo a professora Li Qiuyan, o pai de Chuan acorda de madrugada para trabalhar no mercado de vegetais, retorna para casa e, antes das 8h, leva o filho até a escola. O trajeto é repetido quatro vezes por dia: ida e volta na hora do almoço e novamente ao fim das aulas.

‌



Durante todos esses anos, o pai sempre recusou ajuda para carregar o filho, inclusive quando outros estudantes se ofereceram. Também abriu mão de um emprego e alojamento oferecidos pela escola, alegando que precisava cuidar da plantação de vegetais. “O pai do Chuan se dedica inteiramente ao filho. Ele é admirado por todos os professores e alunos, é um verdadeiro exemplo”, disse Li.

‌



A dedicação do pai foi fundamental para o desenvolvimento de Chuan, que é bastante querido pelos colegas. O jovem deseja ingressar em um curso de ciência da computação quando chegar à universidade, embora ainda não tenha decidido qual instituição escolherá.

Chuan obteve o melhor resultado entre todos os alunos de ciências de sua escola no gaokao, reforçando seu potencial acadêmico apesar das adversidades. Segundo o pai, o desempenho do filho foi consistente com o que vinha apresentando em outras avaliações.

O agricultor afirma que não pretende deixar de acompanhar o filho. “Onde quer que ele vá estudar, eu irei junto. Enquanto ele estiver aprendendo, estarei ao seu lado”, afirmou.

A história repercutiu nas redes sociais chinesas, com muitos internautas elogiando a dedicação da família e o esforço do jovem. “Saúdo esse grande pai e seu filho tão estudioso!”, comentou um dos usuários.

