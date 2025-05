Pai mata policial um dia após filho ser morto pela polícia nos EUA Rodney Hinton, de 38 anos, atropelou e matou agente horas depois do filho, de 18, morrer em uma perseguição policial Internacional|Do R7 05/05/2025 - 14h31 (Atualizado em 05/05/2025 - 14h31 ) twitter

Pai atropela e mata policial horas após filho ser morto pela polícia nos EUA Reprodução/X/@FOX19Tricia

Um homem de 38 anos, identificado como Rodney Hinton Jr., atropelou e matou um policial horas após o filho dele, Ryan Hinton, de 18 anos, ser morto a tiros por policiais em Ohio, nos Estados Unidos.

Rodney atropelou o policial na última sexta-feira (3), enquanto o agente controlava o trânsito próximo à Universidade de Cincinnati, onde ocorria uma cerimônia de formatura. Os promotores dizem que o homem agiu de forma “calculada e premeditada”, segundo a emissora norte-americana CNN.

Horas antes, Rodney e familiares assistiram, no escritório de seu advogado, às imagens da câmera corporal da polícia que mostram o momento em que Ryan foi baleado durante uma perseguição envolvendo roubo de carro no dia anterior.

O advogado da família, Michael Wright, disse à CNN que Rodney ficou “compreensivelmente perturbado” e não conseguiu terminar de assistir ao vídeo.

A chefe de polícia de Cincinnati, Teresa Theetge, confirmou que há uma “conexão” entre os dois casos, mas não há indícios de que Rodney conhecesse o policial morto.

Ryan, descrito pelo advogado como um “garoto divertido, amoroso e bom”, foi baleado após brandir uma arma contra policiais. Uma arma foi encontrada no local, mas as imagens não mostram se o jovem apontou o artefato para os agentes, de acordo com a rede britânica BBC.

A chefe de polícia defendeu a ação dos policiais, afirmando que “não se espera que os policiais esperem até serem alvejados”. Dois outros adolescentes foram presos no mesmo incidente.

Durante a audiência judicial no sábado (4), promotores alegaram que Rodney. agiu intencionalmente. O juiz determinou a detenção dele sem direito a fiança até uma nova audiência, que deve ser feita nesta terça-feira (6).

