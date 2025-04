Polícia realiza buscas a suspeito que fugiu após atropelar adolescente em Los Angeles (EUA)

A polícia de Los Angeles, na Califórnia (EUA), realiza buscas a um suspeito que fugiu após atropelar um adolescente de 15 anos no início deste mês. Nas imagens, é possível ver o jovem sendo atropelado pelo veículo desgovernado na calçada, enquanto voltava da escola de bicicleta. Na sequência do acidente, o motorista fugiu sem prestar ajuda. Apesar do impacto , o adolescente foi levado ao hospital com ferimentos leves e ainda sente dores decorrentes do acidente.