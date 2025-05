Pandemia de Covid-19: novo estudo sugere que coronavírus surgiu em morcegos Pesquisa aponta que vírus saltou de morcegos-ferradura para mamíferos selvagens comercializados em mercados na China Internacional|Do R7 08/05/2025 - 10h25 (Atualizado em 08/05/2025 - 10h25 ) twitter

Novo estudo sugere que pandemia de Covid teve início em morcegos Divulgação/Universidade da Califórnia em San Diego

Um estudo publicado nesta quarta-feira (7) reforça a hipótese de que a pandemia de Covid-19 teve origem em morcegos e que o vírus Sars-CoV-2 foi transmitido para humanos por meio do comércio de mamíferos selvagens em mercados na China.

A pesquisa, publicada na revista científica Cell, chegou a essa conclusão após comparar a trajetória evolutiva do vírus com o Sars-CoV, o responsável pela pandemia de Sars (Síndrome respiratória aguda grave) em 2002, que se espalhou por 33 países e causou 774 mortes.

Segundo os pesquisadores, os dois vírus seguiram caminhos “extraordinariamente semelhantes”. Ambos circularam por milhares de anos em morcegos-ferradura no sudoeste da China e no norte do Laos, sofrendo recombinações genéticas antes de infectar mamíferos selvagens, como civetas e cães-guaxinim. Esses animais, comercializados em mercados urbanos, teriam facilitado a transmissão para humanos.

“Quando se vende animais selvagens no coração das cidades, vai haver uma pandemia de tempos em tempos”, disse Michael Worobey, biólogo evolutivo da Universidade do Arizona e coautor do estudo, em entrevista ao jornal norte-americano The New York Times.

‌



A análise genômica de 250 coronavírus revelou que o ancestral do Sars-CoV-2 deixou sua região de origem – no oeste da China ou norte do Laos – entre 2012 e 2014, anos antes de surgir em Wuhan, a cerca de 2.700 km de distância.

A velocidade de dispersão dos morcegos, estimada em 2 a 3 km por ano, torna improvável que o vírus tenha chegado a Wuhan naturalmente. O comércio de animais selvagens, segundo os cientistas, explica essa distância.

‌



O estudo aponta que o mercado de frutos do mar de Huanan, em Wuhan, foi o epicentro inicial da Covid-19. Isso porque os primeiros casos foram registrados naquele local e há evidências de pelo menos duas transmissões do vírus de animais para humanos lá.

Mamíferos selvagens vendidos com o vírus foram encontrados em mercados, reforçando a conexão com o comércio de animais.

‌



Contexto político

A pesquisa surge em meio a debates sobre a origem da pandemia. A teoria de um vazamento de laboratório em Wuhan, defendida pela Casa Branca, que criou uma página intitulada “Vazamento de laboratório: a verdadeira origem da Covid-19”, é contestada pelos autores.

Eles argumentam que a distância entre Wuhan e as regiões de origem dos morcegos não é um obstáculo, dado o transporte de animais por longas distâncias. O governo chinês, por sua vez, nega a teoria do vazamento e sugere que o vírus poderia ter vindo de um laboratório nos Estados Unidos.

“No início da pandemia, havia a preocupação de que a distância entre Wuhan e o reservatório do vírus em morcegos fosse extrema demais para uma origem zoonótica. Este artigo mostra que isso não é incomum e é extremamente semelhante ao surgimento da SARS em 2002”, disse em comunicado Joel Wertheim, coautor do estudo e professor de medicina na Universidade da Califórnia em San Diego.

Os cientistas dizem que o aumento das interações entre humanos e animais, impulsionado pelo comércio de animais selvagens e pela destruição de habitats, eleva o risco de novas pandemias. Eles defendem a continuidade de amostragens em populações de morcegos para monitorar os vírus e prevenir futuros surtos.

