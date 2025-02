Cientistas chineses descobrem novo coronavírus ‘com potencial pandêmico’ no país

Pesquisadores do Instituto de virologia de Wuhan descobriram um novo coronavírus com “potencial pandêmico” na China. Eles detectaram essa nova cepa com capacidade de se espalhar pelos humanos por meio de morcegos. Segundo um estudo publicado na revista científica Cell, o HKU5-CoV-2 é muito semelhante ao Sars-Cov-2, que causou a pandemia de Covid-19 no mundo.



As pesquisas já indicaram que esse vírus tem um elevado risco de propagação para os seres humanos, seja de forma direta ou indireta. Agora, novos estudos devem ser feitos ao longo dos próximos dias para determinar mais características desse novo coronavírus .