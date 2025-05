Por que agora a China quer investigar a origem da Covid-19 nos EUA? Governo chinês pediu que os Estados Unidos compartilhem dados relevantes sobre os primeiros casos de coronavírus no país Internacional|Do R7 04/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/05/2025 - 02h00 ) twitter

Autoridades chinesas listaram eventos considerados suspeitos que teriam ocorrido nos EUA antes do surto em Wuhan Fotográfo/Agência Brasil

A China voltou a cobrar que a origem do coronavírus seja investigada nos Estados Unidos. Em um documento oficial divulgado na quarta-feira (30), o governo chinês afirmou que os estudos realizados no país asiático já descartaram a possibilidade de que o vírus tenha surgido na cidade de Wuhan e reiterou que o foco da próxima fase de rastreamento deve se voltar aos EUA.

O posicionamento foi divulgado e elaborado pelo Gabinete de Informação do Conselho de Estado da China. Segundo o documento, a China conduziu investigações “abertas, transparentes e científicas” em colaboração com especialistas internacionais e com total cooperação da Organização Mundial da Saúde (OMS). A principal referência é o relatório publicado em março de 2021, após um estudo conjunto de 28 dias em Wuhan com participação de cientistas chineses e estrangeiros.

Esse relatório classificou como “extremamente improvável” a hipótese de que o coronavírus tenha escapado de um laboratório em Wuhan e descartou a cidade como origem natural do vírus. O governo chinês afirma que nenhuma evidência surgiu desde então para contrariar as conclusões do estudo. “É justo dizer que o estudo sobre as origens do SARS-CoV-2 conduzido na China foi encerrado”, diz o texto.

O documento também critica os Estados Unidos por se recusarem a investigar a própria resposta à pandemia e por “politizarem a busca pela origem do vírus”. Segundo o documento, essa postura prejudicou a cooperação global no combate à covid-19.

‌



As autoridades chinesas ainda listaram uma série de eventos considerados suspeitos que teriam ocorrido nos EUA antes do surto em Wuhan. De acordo com a Comissão Nacional de Saúde da China, “inúmeras pesquisas mostram que o vírus da covid-19 se originou no exterior” e que as investigações futuras devem se concentrar principalmente em território americano.

O governo chinês também acusou os EUA de ignorarem os apelos internacionais por transparência e pediu que o país compartilhe dados relevantes sobre os primeiros casos de coronavírus.

