Parece turbina de avião: cientista estuda barulho ao abrir uma garrafa de cerveja Estudo determinou a acústica e a física em jogo por trás dos sons de 'respingos e estalos' que ocorrem ao tirar a tampa Internacional|Do R7 19/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/03/2025 - 02h00 )

Imagem tirada de vídeo feito com câmera de alta velocidade de uma garrafa de cerveja sendo aberta Max Koch

Um pesquisador decidiu unir suas duas paixões: a ciência e a cerveja artesanal. Em uma experiência científica, Max Koch, da Universidade de Gottingen, na Alemanha, resolveu usar uma câmera de alta velocidade para capturar o que ocorre ao abrir uma garrafa de cerveja artesanal com tampa basculante. O resultado rendeu até a publicação de um artigo em uma revista científica.

Koch e seus parceiros descobriram que o som emitido ao abrir uma garrafa pressurizada com tampa basculante não é uma única onda de choque, mas sim um som “ah” muito rápido.

Suas gravações de vídeo de alta velocidade capturaram condensação dentro do gargalo que vibrava para cima e para baixo em uma onda estacionária. Essas gravações, junto com áudios de alta fidelidade e simulações de dinâmica de fluidos computacionais, confirmaram que essa onda é a origem do som “ah”.

“A frequência do estouro é muito menor do que a ressonância se você soprar na garrafa cheia como um apito”, disse Koch.

“Isso é causado pela expansão repentina da mistura de dióxido de carbono e ar na garrafa, bem como um forte efeito de resfriamento para cerca de menos 50°C, o que reduz a velocidade do som. Os decibéis que ele emite dentro do gargalo da garrafa são altos. É tão alto, ou até mais alto, do que uma turbina de avião a um metro, mas não dura muito”, completa.

O que acontece na garrafa?

Após abrir a garrafa, o dióxido de carbono dissolvido começa a se formar dentro da cerveja e faz com que o nível do líquido suba. O movimento da garrafa também faz com que o líquido “se esparrame”, e as gravações de alta velocidade do grupo capturaram essa onda dentro do gargalo.

Além disso, os pesquisadores notaram que a transferência de momento da tampa batendo no vidro com sua borda afiada após estourar também pode desencadear o jorro, devido à formação aumentada de bolhas.

“Uma coisa que não resolvemos é que nossas simulações numéricas mostraram um pico inicial forte na emissão acústica antes da curta ressonância ‘ah’, mas esse pico estava ausente na experimentação”, afirmou Koch.

As descobertas foram enviadas para publicação na Physics of Fluids .

