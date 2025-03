Alemanha doa 300 milhões de euros para ajudar a reconstrução da Síria

A Alemanha irá apoiar o processo de pacificação na Síria com uma ajuda de 300 milhões de euros, aproximadamente R$ 1,8 bilhão na cotação atual. De acordo com um levantamento feito pela ONU (Organização das Nações Unidas), a reconstrução do país custará em torno de US$ 250 milhões (R$ 1,42 bilhão na cotação atual).



Nesta segunda-feira (17), a União Europeia realiza, em Bruxelas, a Conferência de Doadores para a Síria. O objetivo é reunir apoio internacional para garantir a transição ordenada de poder no país após a deposição do presidente Bashar al-Assad no fim de 2024. O encontro mobiliza representantes de países ocidentais, vizinhos da região e agências da ONU.