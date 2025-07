Passageiros passam 17 horas presos em aeroporto porque casal resolveu fumar no avião Voo de Cancún para Londres é interrompido por comportamento inadequado e deixa viajantes confinados em terminal militar Internacional|Do R7 11/07/2025 - 10h22 (Atualizado em 11/07/2025 - 10h22 ) twitter

Avião ficou no chão por muitas horas porque tripulação estourou limite de horas de trabalho TUI Airways

Passageiros de um voo da TUI Airways ficaram mais de 17 horas presos no Aeroporto Internacional de Bangor, no Maine (EUA), após o avião ser desviado devido ao comportamento de um casal flagrado fumando no banheiro durante o trajeto.

O incidente ocorreu na terça-feira (8) quando o voo BY49 partiu de Cancún, no México, com destino ao aeroporto de Gatwick, em Londres.

Segundo relatos, o capitão informou aos passageiros sobre a conduta inadequada de dois ocupantes que insistiram em fumar nos sanitários da aeronave. Ele chegou a alertar que, caso a atitude continuasse, seria necessário pousar em outro aeroporto. Três horas e meia depois, a decisão foi tomada: o voo foi desviado para Bangor.

A aeronave pousou por volta das 21h30, horário local, e o casal envolvido foi retirado pela equipe de segurança. No entanto, a situação ficou ainda mais desconfortável para os demais passageiros, que tiveram de permanecer sentados em seus lugares por mais cinco horas. Apesar de tentativas de decolagem, questões relativas ao limite legal de horas de trabalho impediram a tripulação original de seguir viagem.

A TUI confirmou em nota que o desvio foi motivado por segurança, diante do comportamento considerado “perturbador” de alguns passageiros. Para agravar a situação, as leis de imigração dos Estados Unidos impediram que os viajantes saíssem do terminal enquanto aguardavam a solução do impasse.

Durante a espera, vídeos e fotos divulgados pelo passageiro britânico Terry Lawrance mostraram filas de camas improvisadas no setor militar da base aérea, onde todos ficaram confinados por cerca de 15 horas. Segundo Lawrance, “era como um cenário de guerra em um lounge – filas e filas de camas, enquanto nossas bagagens permaneciam no avião”.

A companhia aérea informou que providenciou imediatamente uma equipe de substituição, vinda do Reino Unido. Somente na tarde de quarta-feira (9) o voo conseguiu decolar novamente em direção a Londres, após cerca de 17 horas de atraso.

Todos os passageiros já retornaram para casa, conforme nota divulgada pela TUI. As autoridades britânicas agora investigam o caso, mas a empresa não forneceu mais detalhes sobre o casal responsável pela confusão.

