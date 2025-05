Pato é pego por radar voando acima da velocidade permitida e surpreende autoridades suíças Cena curiosa foi registrada em zona residencial próxima a Berna, na Suíça. Apesar do excesso de velocidade, ave não será multada Internacional|Do R7 14/05/2025 - 13h00 (Atualizado em 14/05/2025 - 13h01 ) twitter

Ave infratora? Pato voa acima do limite de velocidade e viraliza Reprodução/Facebook/@Gemeinde Köniz

Um radar de velocidade na cidade de Köniz, próxima a Berna, na Suíça, registrou uma cena inusitada: um pato foi flagrado voando a 52 km/h em uma zona residencial com limite de 30 km/h. O incidente ocorreu em 13 de abril e chamou a atenção das autoridades locais. A imagem foram divulgadas por uma página no Facebook.

O mais curioso é que uma imagem semelhante foi capturada no mesmo local, exatamente na mesma data, sete anos antes. As autoridades brincaram com a coincidência, chamando o pato de “infrator reincidente”.

Apesar da velocidade acima do permitido, o pato não receberá multa. As autoridades explicaram que os sistemas de radar são calibrados anualmente pelo Instituto Federal de Metrologia da Suíça (METAS) e que as imagens são seladas, garantindo sua autenticidade.

A história viralizou nas redes sociais, com muitos internautas se divertindo com a situação e questionando se o pato estaria participando de alguma corrida aérea clandestina.

Na página em que foi divulgado a cena curiosa, chegou a ser considerado que poderia se tratar de uma piada de 1º de abril, ou montagem. No entanto, a polícia rechaçou qualquer possibilidade de manipulação nas imagens ou no sistema de radar do país.

“Esperamos que você se divirta refletindo sobre coincidências curiosas, crimes cometidos por animais e a velocidade máxima de voo dos patos”, concluiu o post do Facebook.