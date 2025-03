Pequim declara guerra à obesidade diante do aumento de sobrepeso na China O novo plano nacional promove receitas saudáveis, balança nos quartos de hotéis e incentivo a exercícios físicos Internacional|Do R7 15/03/2025 - 12h06 (Atualizado em 15/03/2025 - 12h06 ) twitter

Lei Haichao, diretor nacional da comissão de saúde, apresenta o novo plano de controle contra a obesidade no país Reprodução/Instagram/@economicdaily_china

A ação faz parte de um plano nacional de “gestão de peso” e promove mudanças nos hábitos alimentares dos chineses. A Comissão Nacional de Saúde acredita que promover conteúdos sobre receitas adaptadas, que respeitam as diferentes regiões do país, pode servir como esforço para conter a crise de obesidade que a China vem enfrentando

De acordo com a autoridade de saúde e a mídia estatal, as receitas, as balanças nos quartos de hotéis e o incentivo à prática de atividades físicas podem ajudar a popularizar um estilo de vida mais saudável no país.

Lei Haichao, diretor da Comissão Nacional de Saúde, em uma coletiva de imprensa realizada em Pequim, no último dia nove, atribuiu os principais fatores de risco à saúde dos chineses às doenças crônicas. “Os principais fatores de risco para a saúde do povo chinês atualmente vêm de doenças crônicas não transmissíveis”, explicou Haichao.

O diretor ainda aponta que a falta de atividades físicas e o alto consumo calórico, que resultaram no crescimento da obesidade, evoluíram conforme a qualidade de vida dos chineses foi crescendo. “Embora nossas condições de vida tenham melhorado, também vimos problemas como o maior consumo calórico e a falta de exercício”, completou Lei Haichao.

Lei afirmou que as autoridades chinesas estão dispostas a incentivar a criação de clínicas para o controle de peso nos hospitais.

Uma das preocupações é com os empresários que viajam a negócios. Na maioria dos casos, ficam hospedados em hotéis e não seguem nenhum tipo de dieta ou praticam exercícios físicos.

Segundo o jornal Global Times, o governo incluirá no seu protocolo de perda de peso algumas adaptações, incluindo receitas adaptadas às diferentes regiões culinárias da China, levando em conta os gostos locais, disponibilizando balanças nos quartos dos hotéis, e contando com a ajuda dos funcionários locais e do seu sistema de vigilância para monitorar a implementação dessas medidas, acrescentou o jornal.

