Pesquisadores isolados na Antártida pedem socorro após sofrerem ameaças de colega Suspeito agrediu fisicamente um membro da equipe sul-africana e ameaçou matar outro Internacional|Do R7 18/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/03/2025 - 02h00 )

A equipe de inverno está isolada na base SANAE IV Divulgação/SANAP

Uma base de pesquisa sul-africana na Antártida é palco de uma crise após um pesquisador acusar um colega de agressão física e ameaça de morte. O incidente foi relatado em um e-mail enviado pelo denunciante, que expressou preocupação com a própria segurança e a de seus companheiros.

A equipe de inverno, composta por 10 membros, está isolada na base SANAE IV (South African National Antarctic Expedition), localizada em Vesleskarvet, Queen Maud Land. Com a aproximação das tempestades e a presença de extensas camadas de gelo, a substituição da equipe está prevista apenas para dezembro.

De acordo com o jornal sul-africano Sunday Times, o e-mail detalha que o comportamento do acusado gerou preocupação após seguidos episódios de violência. O denunciante afirmou que a situação apresenta risco e pediu “ação imediata” do governo sul-africano.

O documento também relata que o suspeito agrediu fisicamente um colega e ameaçou matar outro. “Continuo preocupado com minha própria segurança, constantemente me perguntando se posso me tornar a próxima vítima”, escreveu o autor do e-mail.

Fontes indicam que “inúmeras preocupações” já haviam sido levantadas sobre o comportamento do suspeito antes da partida do navio SA Agulhas II, que transportou a equipe à Antártida. O navio faz a viagem entre a Cidade do Cabo e a base, percurso de aproximadamente quatro mil quilômetros, em 10 a 15 dias, dependendo das condições climáticas.

O Departamento de Silvicultura, Pesca e Meio Ambiente da África do Sul (DFFE), responsável pelo Programa Antártico Nacional Sul-Africano (SANAP), confirmou que uma investigação foi iniciada.

Segundo Peter Mbelengwa, chefe de comunicação do órgão, “o departamento está respondendo a essas preocupações com a máxima urgência e realizou uma série de intervenções com todas as partes envolvidas na base”.

O ministro do Meio Ambiente da África do Sul, Dion George, também confirmou que tomou conhecimento do caso e que “uma intervenção está em andamento”.

O agressor, segundo o titular da pasta, demonstrou arrependimento e passou por uma reavaliação psicológica voluntária. O ministro também afirmou que a agressão ocorreu após um conflito sobre a execução de uma tarefa dependente do clima, que exigia mudança de cronograma.

Dada a localização da base, a evacuação emergencial é complexa. A alternativa mais próxima seria um resgate na base alemã Neumayer Station III, a cerca de 220 quilômetros de distância, ou na Troll Base da Noruega, localizada 190 quilômetros a sudeste.

Reincidência

Esta não é a primeira vez que uma equipe de pesquisa sul-africana enfrenta um episódio violento. Em 2017, um incidente na Ilha Marion envolveu um pesquisador que atacou o laptop de um colega com um machado após ter sua proposta de casamento rejeitada por uma mulher ligada ao outro pesquisador.

A base SANAE IV, composta por três prédios interligados de dois andares, é um centro de pesquisa focado em estudos dos campos eletromagnéticos da Terra, geologia e biodiversidade da Antártida.

As autoridades sul-africanas continuam monitorando a situação, enquanto a equipe permanece isolada em condições extremas, com temperaturas variando de -20ºC a -30ºC nesta semana.

