Taxista destrói bicicleta e ameaça ciclista durante briga de trânsito em Belém (PA)

Durante uma briga de trânsito , um taxista destruiu a bicicleta de um homem em Belém, no Pará , neste sábado (15). Imagens mostram o motorista exaltado, enquanto caminha com um objeto em direção ao ciclista, que foge com medo de ser agredido. Em seguida, o taxista pega a bicicleta e a joga com violência contra um poste. Após o taxista retornar ao carro e ir embora, o ciclista registrou boletim de ocorrência.