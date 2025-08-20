Por que a presidente do México negou acordo com agência dos EUA para combater o narcotráfico Claudia Sheinbaum afirma que país não integra operação da DEA em rotas de cartéis de drogas que atuam na fronteira com os EUA Internacional|Do R7 20/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A presidente do México, Claudia Sheinbaum, negou acordo com a DEA para operações contra narcotráfico.

A DEA havia anunciado um projeto de colaboração com o México para combater cartéis de drogas.

Sheinbaum destacou que a única cooperação formal é o treinamento de policiais mexicanos, e não um acordo com a DEA.

As declarações ocorrem em meio a pressões do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o controle do tráfico de drogas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Print Record News - Mundo Record News - Claudia Sheinbaum

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, negou na terça-feira (19) que exista qualquer acordo com a DEA, agência que fiscaliza entorpecentes nos Estados Unidos, para operações conjuntas contra cartéis de drogas na fronteira. A declaração foi feita um dia após a própria agência divulgar comunicado afirmando que os dois países colaborariam em um projeto chamado “Portero”.

Segundo a nota da DEA, o programa reuniria investigadores mexicanos, autoridades policiais, promotores e agentes de inteligência dos EUA para identificar alvos conjuntos, desenvolver estratégias coordenadas e ampliar o intercâmbio de informações. O administrador da agência, Terrance Cole, afirmou que a medida busca enfrentar os cartéis que estariam “assassinando americanos com fentanil e outros venenos”.

Sheinbaum rejeitou a versão. “Não há nenhum acordo com a DEA”, disse em sua conferência matinal. A presidente explicou que a única cooperação firmada até o momento com a agência norte-americana foi o treinamento de policiais mexicanos no Texas. Acrescentou ainda que o governo negocia um pacto na área de segurança, mas com o Departamento de Estado dos EUA, e não com a DEA.

A mandatária criticou a forma como a informação foi divulgada. “Qualquer comunicação conjunta é feita de maneira conjunta. Nós não validamos algo que seja emitido por parte de uma instituição do governo dos EUA que não tenha consultado o governo do México”, declarou.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O episódio ocorre em meio à pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaça impor tarifas ao México e ao Canadá. O republicano alega que os parceiros comerciais do T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos e Canadá) não têm agido de forma suficiente para conter o tráfico de drogas e a entrada de imigrantes, com destaque para o fentanil, substância responsável por milhares de mortes em território americano.

Após assumir, Trump decretou emergência nacional na fronteira de 3.100 quilômetros com o México e determinou o envio de cerca de 9.600 militares para a região.

‌



Enquanto isso, o governo mexicano vem intensificando suas próprias medidas. A gestão de Sheinbaum enviou 10 mil soldados à fronteira, ampliou as apreensões de drogas e entregou em fevereiro 29 líderes de cartéis à Justiça dos Estados Unidos.

Perguntas e respostas

### Por que a presidente do México negou um acordo com a DEA? A presidente do México, Claudia Sheinbaum, negou a existência de um acordo com a DEA, a agência que fiscaliza entorpecentes nos Estados Unidos, para operações conjuntas contra cartéis de drogas na fronteira. Essa declaração ocorreu após a DEA divulgar um comunicado sobre um projeto chamado Portero, que visava a colaboração entre investigadores mexicanos e autoridades dos EUA. ### O que a DEA afirmou sobre o projeto Portero? A DEA informou que o programa Portero reuniria investigadores, autoridades policiais, promotores e agentes de inteligência dos EUA para identificar alvos conjuntos e desenvolver estratégias coordenadas. O administrador da DEA, Terrance Cole, mencionou que a medida visa enfrentar os cartéis que estariam "assassinando americanos com fentanil e outros venenos". ### Qual foi a resposta da presidente Sheinbaum sobre a cooperação com a DEA? Sheinbaum afirmou que não há nenhum acordo com a DEA e que a única cooperação estabelecida até o momento foi o treinamento de policiais mexicanos no Texas. Ela também mencionou que o governo mexicano está negociando um pacto na área de segurança, mas com o Departamento de Estado dos EUA, e não com a DEA. ### Como Sheinbaum criticou a divulgação da informação pela DEA? A presidente criticou a forma como a informação foi divulgada, afirmando que qualquer comunicação conjunta deve ser feita de maneira colaborativa. Ela ressaltou que o governo do México não valida informações emitidas por instituições do governo dos EUA sem consulta prévia. ### Qual é o contexto político em que essa situação ocorre? Esse episódio acontece em meio à pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaçou impor tarifas ao México e ao Canadá, alegando que os parceiros comerciais do T-MEC não estão agindo de forma suficiente para conter o tráfico de drogas e a entrada de imigrantes, especialmente o fentanil, que causa muitas mortes nos EUA. ### Quais medidas o governo mexicano tem tomado em resposta à situação? O governo mexicano, sob a gestão de Sheinbaum, intensificou suas próprias medidas de combate ao tráfico de drogas, enviando 10 mil soldados à fronteira, aumentando as apreensões de drogas e entregando 29 líderes de cartéis à Justiça dos Estados Unidos em fevereiro.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp