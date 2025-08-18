Cidade do México faz o 'maior sanduíche do mundo' durante evento gastronômico

A Cidade do México anunciou a produção do maior sanduíche do mundo durante uma feira gastronômica. O lanche tem 90 metros de comprimento e pesa mais de uma tonelada. Mais de 90 fornecedores nacionais e internacionais colaboraram para criar o produto, utilizando mais de 50 ingredientes. Durante o evento, a multidão se espremeu para conseguir um pedaço do sanduíche, reforçando a popularidade do alimento.