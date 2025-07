Trump declara que Índia enfrentará tarifas de 20% a 25% devido à relação comercial com a Rússia

O presidente Donald Trump afirmou que o governo norte-americano ainda não firmou um acordo comercial com a Índia e, por ter comprado energia e equipamentos militares da Rússia , o país do sudeste asiático irá enfrentar tarifas de 20% a 25%.



Trump ainda ressaltou que, apesar de politicamente amigável, a Índia se tornou um país que cobra altas taxas e tem erguido barreiras comerciais rigorosas contra os Estados Unidos ; mas, apesar disso, há o planejamento da retomada de negociações comerciais entre os dois países até outubro.



O professor de relações internacionais Vitelio Brustolin afirmou em uma entrevista para o Conexão Record News que os acontecimentos entre a Índia e os Estados Unidos são um preâmbulo do que poderia vir a acontecer com o Brasil, que se encontra na mesma situação da Índia e da China, por suas relações comercias com a Rússia.



“O Brasil já foi citado como um dos países que pode sofrer tarifa secundária dos Estados Unidos, inclusive, os senadores que estão lá deixaram bem claro que eles ouviram de alguns congressistas, que está sendo passada uma lei pelo Congresso norte-americano, sobre aplicar tarifas contra países que comprem derivados energéticos russos; para eles e para o presidente Trump, são esses compradores que estão financiando o esforço de guerra da Rússia contra a Ucrânia”, explicou o especialista.



Vitelio ressaltou que, além da Índia, o governo chinês também se encontra em uma situação crítica com os Estados Unidos, mas que seus problemas têm dois lados. "A China também sofre pressão da União Europeia, porque a União Europeia entende que a Rússia não vai parar na Ucrânia, então o governo russo é visto como um inimigo existencial”, ressaltou.