‘Arma apocalíptica’: saiba como funciona o sistema nuclear russo usado para ameaçar os EUA Sistema criado na Guerra Fria permite retaliação nuclear mesmo após a morte de líderes russos Internacional|Do R7 03/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA O sistema nuclear russo "Mão Morta" pode retaliar automaticamente após um ataque.

Desenvolvido durante a Guerra Fria, ele garante retaliação mesmo sem líderes vivos.

Ativação em 1986, utilizando sensores para detectar ataques nucleares e responder sem intervenção humana.

Donald Trump enviou submarinos nucleares em resposta às ameaças russas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Engenharia balística do Kremlin está ativa desde 1986 Divulgacão/Ilja Nedilko/Unsplash

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na sexta-feira (1) ter enviado dois submarinos nucleares para uma região próxima à Rússia após declarações do ex-presidente russo e atual vice do Conselho de Segurança, Dmitri Medvedev, sobre o uso do sistema nuclear conhecido como “Mão Morta”. A ferramenta é considerada uma das mais perigosas já desenvolvidas pela Rússia e tem capacidade de disparar mísseis de forma automática caso um ataque mate as principais lideranças do país.

O sistema, chamado oficialmente de Perimetr, começou a ser desenvolvido na década de 1970, em plena Guerra Fria, como resposta ao avanço do arsenal nuclear dos Estados Unidos.

A engenharia balística foi projetada para garantir uma retaliação mesmo que as cadeias de comando russas sejam destruídas. Segundo o Centro para Análises Navais, foi ativado em 1986 e, de acordo com informações de inteligência divulgadas em 2017, continua operacional.

A operação é baseada em sensores instalados em centros de comando. Quando detectam um ataque nuclear, os dados são enviados para a sala de controle, que solicita confirmação das autoridades militares. Caso o presidente da Rússia não responda, a decisão é repassada para a maleta nuclear, chamada Cheget, e, em seguida, para outros centros de comando. Se nenhuma resposta for recebida, o Perimetr autoriza automaticamente o lançamento de mísseis nucleares.

‌



O funcionamento automático é o que deu origem ao apelido “Mão Morta”, já que o sistema pode ser acionado mesmo que todos os responsáveis pela decisão estejam mortos. Os mísseis do Perimetr, uma vez lançados, transmitem códigos para outras unidades espalhadas pelo país, coordenando uma retaliação em larga escala.

Trump disse que a movimentação dos submarinos é uma resposta preventiva à ameaça russa. “Enviei dois submarinos nucleares para a região. Só quero ter certeza de que as palavras dele são apenas palavras, nada além disso”, declarou à emissora Newsmax.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp