Por que bandeiras do One Piece estão se espalhando pelas ruas da Indonésia? Símbolo é utilizado por caminhoneiros insatisfeitos com o atual governo; político criticaram uso da bandeira Internacional|Do R7 06/08/2025 - 20h47 (Atualizado em 06/08/2025 - 20h49 )

Indonésios exibem bandeira do famoso anime japonês em diferentes pontos do país Reprodução/TikTok

Bandeiras com a caveira de chapéu de palha, símbolo dos piratas do anime One Piece, começaram a aparecer pelas ruas da Indonésia às vésperas das celebrações do Dia da Independência, marcado para 17 de agosto. O gesto, que inicialmente chamou atenção nas redes sociais, virou foco de debate político no país. Parte da classe política interpreta o uso do símbolo como uma ameaça à unidade nacional.

O uso das bandeiras começou com motoristas de caminhão. Eles vêm utilizando o emblema dos Piratas do Chapéu de Palha como forma de protesto contra a política “Zero ODOL”, que busca coibir o uso de caminhões com excesso de peso. Segundo motoristas ouvidos pela imprensa local, a medida afeta diretamente a renda da categoria, já que muitos são pagos pelo peso da carga. Mesmo quando tentam cumprir a lei, afirmam que são pressionados por empresas e proprietários dos caminhões a exceder os limites legais.

Reação política

Figuras políticas da Indonésia reagiram com preocupação ao uso do símbolo de One Piece. O vice-presidente da Câmara e membro do Partido Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, declarou que o movimento não é espontâneo e classificou a iniciativa como coordenada, com o objetivo de dividir a sociedade.

Segundo ele, há grupos que “não aceitam o progresso da Indonésia e buscam enfraquecer a coesão do país”. Ele pediu união da população para resistir ao protesto e questionou se a iniciativa teria surgido de cidadãos indonésios ou de estrangeiros.

A polêmica aumentou com a possibilidade de o governo proibir oficialmente o uso da bandeira. O ministro dos Direitos Humanos, Natalius Pigai, afirmou que o Estado se reserva esse direito. Ele citou o artigo 24 da Lei número 24 de 2009, que proíbe a exibição de qualquer bandeira acima da nacional, considerando a prática como um ato de profanação e possível violação legal.

O ministro coordenador de Assuntos Políticos, Jurídicos e de Segurança, Budi Gunawan, apoiou a interpretação de que a presença das bandeiras pode ser enquadrada como perturbação da ordem pública. As autoridades ainda avaliam como agir caso a prática continue até o feriado de independência.

Bandeira dos chapéus de palha é exibida em material do anime One Piece Reprodução/One Piece

Nem todos os políticos, no entanto, consideram a manifestação uma ameaça. Deddy Yevri Sitorus, do Partido Democrático de Luta, afirmou que as bandeiras devem ser vistas como expressão simbólica e crítica ao governo. Ele destacou que a prática não constitui crime, desde que a bandeira nacional esteja em posição de destaque.

No universo do anime, a bandeira com a caveira de chapéu de palha representa liberdade e resistência à opressão. Até o momento, os criadores de One Piece não se manifestaram sobre o uso do símbolo em protestos na Indonésia.

